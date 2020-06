"La economía cayó por la Pandemia, no por la Cuarentena", afirmó el titular de la UIA

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, aseguró hoy que la caída en la economía es producto de la Pandemia de Coronavirus y no de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio adoptadas por el gobierno para morigerar el avance del nuevo virus.



El industrial dijo que "la Pandemia claramente ha sido una complicación o un cisne negro para todo el mundo" y puso como ejemplo de esto lo que sucedió "primero en Asia, luego en Europa y ahora en América". Acevedo sostuvo que si bien en cada país se adoptaron distintas decisiones "todos han sido afectados económicamente: con y sin aislamiento porque el problema es la pandemia". En ese sentido, expuso que "globalmente la economía está afectada y eso vino a afectarnos también a nosotros".



"El endurecimiento de la cuarentena es una medida que la tenía que tomar el gobierno de acuerdo a cómo venía el crecimiento de los casos", planteó luego y graficó que en el resto mundo "también se empezó a liberar y luego se debió marcha atrás". En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, Acevedo dijo que "el gobernador (Axel Kicillof) tiene en claro que esto no es gratis y que vamos a tener una caída del PBI, como va a tener el mundo" y que "el mundo está ante una crisis sin precedentes".



Señaló que el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina mantuvo ayer una teleconferencia con el gobernador Kicillof, en el que se analizaron distintos temas vinculados a la producción, los protocolos establecidos en el sector industrial de la provincia, en el marco de la Covid-19 y la planificación del sector para la post pandemia.



"El gobernador y su ministro de Producción, Augusto Costa, nos presentaron cómo está la situación de la pandemia en CABA y provincia y nos contaron cómo la ven hacia adelante", comentó Acevedo. Detalló que en el encuentro, los dirigentes de la UIA, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) y la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires (Adiba) se sintieron "escuchados" y afirmó que analizaron cómo continuarán funcionando en el marco actual.



"La situación de cómo viene funcionando la industria va a cambiar aunque las autoridades provinciales y nacionales saben que los focos de contagio no están dentro de las fábricas, porque éstas trabajan con protocolos estrictos sanitarios tanto las esenciales, que estuvieron siempre trabajando, como las que se fueron sumando en el tiempo", dijo el titular de la UIA. Además sostuvo que "el problema está en la circulación del virus y de la gente" y añadió que: "para eso es que tomó esta medida tan dura de volver a la cuarentena estricta". "Industrias y comercios tendrán que acotar sus trabajos y quiénes sigan trabajando tendrán que hacerlo con transporte propio", finalizó.