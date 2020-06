Cuál es la mejor hora para tener sexo, de acuerdo con las edades

¿Sabés cuál es la mejor hora para tener sexo con tu pareja? Lo primero que debemos tener en cuenta es que nuestro deseo sexual va variando según el momento del día en el que nos encontremos. Se han realizado varios estudios en los que se ha intentado llegar a alguna conclusión clara sobre qué momento es el mejor para mantener relaciones sexuales.

Los resultados no han dejado conclusiones claras debido a que cada reloj biológico es diferente de otro, por lo que puede tener variaciones. A pesar de ello, podemos analizar los momentos clave en los que más anhelamos tener sexo con nuestra pareja y, a raíz de eso, también cuál es el mejor momento según la edad que tengamos, pues este también es un factor muy importante a tener en cuenta.

POR LA MAÑANA

De seguro casi todos notaron que en reiteradas ocasiones se despertaron demasiado cariñosos. El “recién levantados” es la hora preferida por gran parte de la sociedad para tener sexo, de acuerdo a las encuestas.

La explicación científica está ahí. Después de tener y disfrutar de una larga noche de sexo, nos levantamos cargados de energía para afrontar el nuevo día. Además, para muchas personas no hay otra forma mejor de despertar que llenos de amor. Después de mantener relaciones sexuales, se liberarán una gran cantidad de endorfinas en nuestro cerebro. Gracias a ello, podremos afrontar el día con un optimismo renovado y un humor mucho mejor que si no lo hiciéramos.

A LA HORA DE LA SIESTA

Otro de los momentos en los que más queremos sexo es a la hora de la siesta. Existen muchas parejas afortunadas que pueden disfrutar de un momento de intimidad justo después de comer. Muchos piensan que las relaciones sexuales y la siesta hacen una combinación perfecta.

De hecho, ya de por sí la siesta es muy beneficiosa, pues es capaz de mejorar la concentración y el rendimiento de nuestro cuerpo. Podemos reponer fuerzas y disminuir el estrés, mejorando el estado de ánimo. Está muy unida también a los beneficios para el corazón, pues disminuye la presión arterial.

Si unimos todos estos beneficios a una buena sesión de sexo, tanto antes como después de la siesta, podremos ayudar a reforzar el vínculo con nuestra pareja y sentirnos eufóricos para afrontar con alegría la segunda mitad del día.

ANTES DE IR A DORMIR

Si hay una hora preferida por prácticamente cualquier pareja, es antes de ir a dormir. Tener relaciones sexuales por la noche es una elección clara para disfrutar de un momento de intimidad sin horarios, disfrutando de una relajación total.

Uno de los puntos positivos de tener sexo a esta hora del día es que nos ayudará a conciliar el sueño. Ese efecto es más eficaz en los hombres, pues, tras el orgasmo, entran en una fase refractaria que los ayuda a quedarse dormidos de forma instantánea. Las mujeres, por otra parte, no gozan de este período de descanso. A pesar de ello, debido al cansancio que pueda provocar el momento, también pueden entrar en un profundo sueño.

EDADES

Si entramos a valorar cuál es la mejor hora para tener sexo con tu pareja de acuerdo a la edad que tengamos, encontraremos diferentes momentos según nuestra franja de vida.

En el caso de que tengamos 20 años, la testosterona estará hasta arriba. Por tanto, no debemos preocuparnos de no tener ganas de hacerlo.

Por ello, de acuerdo a estudios científicos, la hora no importa tanto. Sin embargo, si deseamos aprovechar el pico de energía, podemos hacerlo a las 15 horas, que es el momento más soleado del día y nos ayudará a estar activos el resto de la tarde.

Aquellos que ya han entrado en la treintena, deben saber que de los 20 a los 30 sí existe un gran salto de edad. Tanto los músculos, como el cuerpo y nuestros pulmones ya han empezado a envejecer y el reloj biológico arranca antes. Si nos concentramos en el tema del mejor horario, hay que trasladarse hasta la mañana: a las 8:20, precisamente, que se convertirá en una cifra mágica para los integrantes de la pareja. El momento en que nos levantamos y el sol nos está dando de lleno, llenándonos con su energía. A pesar de que los podamos considerar molestos, los rayos solares estimulan el hipotálamo y aumentan los niveles de testosterona.

Al llegar a cierta edad, es normal que se practique el sexo menos veces al día. Sin embargo, eso no quiere decir que no exista una hora especial. Debemos tener en cuenta, además, que conforme nos vamos haciendo mayores también dormimos menos. Para ayudar también a conciliar el sueño, una buena idea es practicar sexo entre las 22 y las 22.30. Así, además de gozar de una buena relación también conseguiremos combatir el insomnio que se pueda producir. Gracias al orgasmo, liberamos oxitocina. Esta hormona nos ayudará a descansar mejor y dormir más relajados: el sueño profundo y más largo estará garantizado.

Al igual que sucede con las 4 décadas, a los cincuenta años es importante mantener relaciones sexuales a última hora del día. Sin embargo, debemos tener en cuenta otros factores que podemos sufrir con esa edad. Conforme vamos haciéndonos mayores, los problemas y el estrés pueden aumentar, pues tendremos más obligaciones laborales que en las edades anteriores. Por ello, es bueno adelantar la hora entre las 21:45 y las 22, que es el momento de ir a la cama sin trastocar demasiado el momento en el que nos pongamos a dormir de forma directa.

A partir de los 60 años en adelante, lo que sucede es que la libido irá disminuyendo. Además, la rutina ya no nos afectará, pues será un momento tranquilo con el que disfrutar del día entero junto a nuestra pareja. Sí es cierto que necesitaremos descansar más. Es por eso que la hora ideal para tener sexo se adelanta a las 20, aunque otra buena opción es justo después de cenar. Lo principal es no dejarlo hasta el último momento de irnos a la cama, pues los horarios nos pueden afectar en nuestro día a día y no descansar como necesitaríamos.