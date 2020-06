En Berisso, hay polémica entre políticos por una propuesta de donación de parte de los sueldos

En Berisso, el intendente peronista Fabián Cagliardi le propuso a sus funcionarios políticos que no cobren el medio aguinaldo que les corresponde percibir en las próximas semanas. Y la propuesta, según revelaron fuentes de esa vecina comuna, habría sido aceptada y con un correlato en los concejales de la bancada oficialista.

En la comuna se indicó que el no pago del aguinaldo “implicaría un ahorro que vendría muy bien”. Y lo estimaron en alrededor de un millón de pesos.

Pero la polémica que madura tiene que ver con lo que harán los concejales de la oposición de Juntos por el Cambio. De buena fuente se sabe que por lo menos dos de esos nueve ediles estarían de acuerdo en no cobrar el medio sueldo anual complementario pero el resto de la bancada pone objeciones.

Y no porque no quieran hacer la donación sino porque consideran que deben ser ellos y no el Ejecutivo municipal el que disponga de esos fondos ahorrados.

Los funcionarios políticos dieron el OK a la propuesta del jefe comunal y la iniciativa se trasladó al Concejo Deliberante donde su titular, Vanesa Keyffer, hizo el pedido a sus pares del oficialismo.

En tanto, desde Juntos por el Cambio se asegura que fue Claudio Topich el que llevó la propuesta del peronismo a sus pares de bancada.

Un fuerte trascendido indicó que Topich y el ex presidente del Concejo Deliberante, Matías Nanni, fueron los primeros en acordar la “donación”, pero los demás integrantes de la bancada si bien coincidieron objetaron “las formas”.

En ese sentido se aseguró que los ediles Darío luna, Mariela Cincotta, Mariela Méndez, Pablo Swar, Antonella Villa Chiodo, Leandro Nedela y Silvina di Renta habrían planteado que prefieren que sea la bancada la que decida el destino que se le daría al dinero que se ahorrará en caso de no cobrarse los aguinaldos. En rigor, la idea que dejaron flotando es cobrarlo y decidir los destinatarios de la donación.