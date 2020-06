Dos bomberos muertos y seis heridos por dos explosiones en una perfumería

Dos bomberos murieron y seis resultaron heridos por dos explosiones que se produjeron en el subsuelo de un edificio de 14 pisos tras un incendio en el depósito de un local comercial situado en la planta baja, en el barrio porteño de Villa Crespo. El ministerio de Seguridad porteño informó que los bomberos fallecidos son el comandante Director Ariel Gastón Vázquez, de la Compañía de Planeamiento Desarrollo, y el subcomisario Maximiliano Firma Paz de la Estación VI Villa Crespo, ambos de Ciudad de Buenos Aires.

Los seis bomberos heridos fueron trasladados a los hospitales Fernández, Durand, Churruca, Zubizarreta e Instituto del Quemado, mientras que los oficiales trasladados al Churruca y al Durand son los que estaban en más grave estado.

Anoche, el bombero derivado al Hospital Durand, de 26 años, con graves quemaduras en las vías aéreas superiores, fue trasladado al Hospital Churruca, informaron fuentes de Salud del gobierno porteño. Además, fueron asistidos por el SAME un oficial policial y otros ocho bomberos. Esta tragedia ocurrió, irónicamente, en el Día Nacional del Bombero Voluntario.

Fue a las 17 cuando se produjo la primera explosión mientras se desarrollaba un incendio en el primer subsuelo de la perfumería Pigmento situada en la planta baja de un edificio de 14 pisos, en avenida Corrientes 5246, del barrio porteño de Villa Crespo.

La segunda explosión fue pasadas las 18, cuando ya habían llegado las ambulancias del Same y estaban atendiendo a los seis bomberos afectados por el primer estallido. Entonces se derrumbó el techo del subsuelo, lo que le costó la vida a los dos bomberos, informaron los socorristas.

La potencia de la segunda explosión lanzó cristales de la vidriera y de la parada de colectivos más próxima y los tiró hasta la vereda de enfrente de Corrientes, en las puertas de la tradicional Galería Galecor. El jefe de los bomberos de la Ciudad Juan Carlos Moriconi, aseguró que “los peores incendios se dan en espacios confinados” y añadió : “Hubo una primera explosión más chica donde hubo 3 bomberos heridos, después se aplacó e ingresaron nuevamente para apagar el fuego y se produjo la segunda explosión y más fuerte, ahí fue el derrumbe”.

“Hasta que no hagamos la pericia no se puede decir nada. Pueden ser muchas causas, pero dar una causa sin determinar bien lo que pasó no tiene sentido”.

Respecto a los fallecidos relató: “Eran dos bomberos de mucha experiencia, excelentes bomberos y los vamos a llevar en el corazón. Son las cosas con las que nos exponemos diariamente, es nuestro trabajo, siempre está Dios con nosotros, esta vez no estuvo”. Pasadas las 21, desde los balcones de la avenida Corrientes, entre Malabia y Acevedo, salían personas a aplaudir a los bomberos cuyo cuartel esta a una cuadra del local donde se produjeron las explosiones.

El titular del SAME porteño, Alberto Crescenti, aseguró que “el rescate comenzó después de que la primera explosión afectase a seis bomberos de los cuales uno estaba en shock. Estábamos tratando de sacar esos heridos cuando ocurrió una segunda explosión aún más fuerte que lanzó mucha mampostería sobre nosotros; la verdad es que volvimos a nacer”.

“En esa segunda explosión resultaron heridos un par de bomberos más”, aseguró Crescenti.

El funcionario agregó que “unos ocho integrantes del SAME también debieron ser asistidos en el lugar por golpes y heridas en cuero cabelludo luego de la segunda explosión”.

La fiscal Verónica Andrade , del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, caratuló el hecho como “estragos”.

“Se dispusieron medidas de traslado de cuerpos de bomberos fallecidos para hacer la autopsia y a los lesionados al hospital. Se resguardó la escena del crimen y se solicitó apoyo de guardia civil con consigna en el lugar y para determinar si hay riesgo en viviendas linderas”, destacó el MPF.