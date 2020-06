“El Presidente tiene que definir quién manda”

“Nos va a ganar (la oposición) en el 2021 si el Presidente no define quién manda en el Gobierno”, dijo el ex presidente Eduardo Duhalde en una reunión virtual de la agrupación FARO Peronista, con más de un centenar de personas invitadas.

Duhalde presentó este cuadro de situación político dentro del oficialismo, con mucha inquietud, como una crisis de liderazgo, frente a un avance de la ex presidenta Cristina Kirchner.

“El Presidente está dispuesto a entregar 10 ministerios para lograr una coalición que lo ponga más fuerte”, aseguró, de todos modos el ex mandatario, quien contó que tuvo varias reuniones ya con Alberto Fernández, aunque muchas veces no coincidieron, como con la posible expropiación de la agroexportadora Vicentin: “Es un capricho y no estamos para caprichos”, disparó.

“La argumentación del Gobierno no se comprende. Empezó hablando de soberanía alimentaria. Eso es Chávez, y lo digo yo que fui amigo de Chávez, pero nadie va a producir en esas condiciones”, agregó.

Tampoco Duhalde se privó de hacer críticas a la política exterior y defendió una relación con Chile.