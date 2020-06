“Si te vas, me mato”: anunciar el suicidio con una pistola en la mano, también puede ser delito

No era la primera que las cosas iban mal en la pareja, pero el último fin de semana llegaron demasiado lejos. “Si te vas me mato”, el dijo a su pareja, quien cargaba a una nena de 4 años. La menor y su madre tenían ante sí a un hombre con el caño de una pistola Pehuén calibre 22 en la cabeza. No está claro que presionar una decisión con la propia muerte haya salvado la relación y la intervención judicial, en una decisión sin antecedentes a la vista, encuadró esa actitud en una conducta violenta, pasible de ser sancionada: lo dejó preso bajo la acusación por el delito de amenazas agravadas por el uso de un arma.

La fiscal penal Betina Lacki (UFI Nº 2), avanzó con una acusación donde usualmente puede encontrarse una víctima de los propios tormentos -al menos en términos psicológicos o psiquiátricos-, tras concluir que en este caso está antre un victimario.

La decisión, argumentada en el pedido de detención que elevó al juez de garantías Eduardo Silva Pelosi, se basó en un informe médico de la Guardia de Salud Mental Hospital San Martín. Los profesionales descartaron una patología mental que hiciera necesaria la internación. De ese modo, Lacki consideró que el incidente fue una escena más en un capítulo de violencia de género dedicado a impedir que la mujer rompiera ese lazo abandonando la casa que compartían en inmediaciones de 6 y 79.

Según informó una fuente vinculada al caso, todo se precipitó el sábado, alrededor de las 18, cuando el ahora acusado empuñó un arma.

La situación terminó en la calle y ante el peligro alguien llamó a la Policía. Cuando vino la patrulla, la pareja ya no estaba allí, pero el arma seguía en la casa. Todo quedó registrado en una actuación en la comisaría octava, de Villa Elvira.

El hombre declaró que la pistola le pertenecía a su padre, ya fallecido hace varios años. No estar registrado como usuario del arma agravó aún más su situación ante la Justicia.

También lo complicó la determinación de que el arma estaba lista para ser usada y provocar daño en un lugar de acceso público, según estableció la fiscal Lacki.

No obstante eso, se aclaró en el pedido de detención que aún cuando el acusado hubiera empleado el arma solo adentro de la casa, la situación no hubiese variado, ya que allí había otras personas (la mujer y la niña) ante quien la esgrimió “para cometer el delito de amenazar con quitarse la vida si se iba del domicilio”, contó una fuente con acceso al expediente.

Al planteo se sumaron las declaraciones de la mujer a quien -según la fiscal- se dirigió la amenaza y de un testigo de la escena callejera.

“Lo describió como una persona agresiva y de su declaración se pudo extraer una imagen nítida de los hechos y del contexto de violencia que sufrió”, le contó la fuente a este diario sobre las palabras de la víctima en el caso.

Ante los policías que llegaron a la casa de Villa Elvira, la mujer también describió el arma que había visto unos minutos antes.

Según el informe policial que usó la fiscal, la Pehuén estaba a pocos metros, en una mochila cuya propiedad se le atribuye al acusado.

Silva Pelosi acompañó el planteo de la titular de la UFI Nº 2 y dispuso la detención del imputado. Permanecerá en esa situación por 15 días, cuando vence el primer plazo en el que la fiscal podría pedir la prisión preventiva.

Según los fundamentos, la medida busca preservar a la mujer de un eventual contacto con el acusado, a quien se le asigna una posición dominante basada en la violencia.