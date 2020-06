El coronavirus avanza en el barrio Cabezas: hay 37 casos y el sector crítico fue aislado

La confirmación de 14 nuevos casos de coronavirus en el barrio José Luis Cabezas, ubicado entre los partidos de Berisso y Ensenada, elevó a 37 la cifra total y provocó que las autoridades tomen la decisión de aislar por completo el sector más crítico de contagios. Un total de 220 personas, de las 1.300 que aproximadamente viven en el lugar, estarán cercados y recibirán asistencia, mientras que el resto continuará bajo “vigilancia activa”.

La zona aislada es la franja de casillas que acompaña la vía del tren y el arroyo del Bosque hasta la calle 129 y corresponde a un 12 por ciento del total. Allí están todos los positivos detectados hasta el momento y por eso se decidió aplicar un operativo similar al que se está llevando a cabo desde la semana pasada en Villa Azul, el asentamiento situado entre los partidos de Quilmes y Avellaneda.

En esa porción del barrio es donde más carencias hay: las construcciones son precarias (de chapa y madera en su mayoría) y hay numerosos problemas para acceder a los servicios esenciales. Para evitar que se siga propagando el COVID-19, la Provincia y los dos municipios en cuestión se encargarán -afirman- de darle asistencia a las personas afectadas por esta medida.

Daniel Gollán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, fue uno de los encargados de comunicar oficialmente el aislamiento: “Decidimos una estrategia: cuidarlos a todos juntos haciendo que ellos ni entren ni salgan. Un perímetro sanitario. El resto del barrio sigue con vigilancia activa y se le lleva esa gente todo lo que necesitan en cuanto a alimentación o medicamentos”.

La secretaria de Salud de Ensenada, Mariana Estévez, quien ayer habló con EL DIA en pleno barrio Cabezas, detalló: “Estamos viendo que tenemos bastante delimitado un sector del barrio en donde están casi todos los casos. La zona que sabíamos que era más comprometida porque son casillas donde tienen más necesidades habitacionales”.

¿Cómo es el procedimiento de detección de casos?

Desde la semana pasada, los municipios de Berisso y Ensenada están realizando hisopados en el lugar con el apoyo de la Provincia y la Región Sanitaria XI. Los mismos se hacen en un camión sanitario o en ambulancias adaptadas para la ocasión.

En cuanto a cómo es el protocolo con aquellas personas que finalmente tienen el virus, Estévez explicó:“Lo que hicimos fue trasladar a la mayoría los casos positivos: los que tienen patologías clínicas importantes van a los hospitales, y el resto a los centros de aislamiento”.

Por otro lado, aclaró: “Algunas personas por situaciones particulares, como por ejemplo tener muchos menores a cargo en el domicilio, han quedado en el barrio porque trasladar a esos chicos por 14 días a casas de familiares sin saber si también están contagiados no es fácil. A ellos se les hace un seguimiento exhaustivo dentro del barrio”.

En relación a quiénes se les hace los testeos y a quienes no, Estévez indicó que están siendo “generosos” y no siguen al pie de la letra el protocolo de Nación con el fin de poder detectar la mayor cantidad de casos posibles y evitar su propagación. “Estamos siendo muy generosos a la hora de definir los casos. No estamos siguiendo la definición de caso, ante cualquier pequeño síntoma estamos haciendo el hisopado, o aquellos que cuidan adultos mayores o trabajan en una empresa para saber que no están diseminando el virus”, contó.

Ante la consulta de cuántos hisopados se realizaron ayer, el día que se conocieron una gran cantidad de casos, aseguró: “Se hicieron más de 20 hisopados, tenemos 40 anotados.”.

También en diálogo con este medio, días atrás la secretaria de Salud berissense María Laura Cabrera había explicado los pormenores de los hisopados en el barrio Cabezas: “Lo que hacemos es mantener estéril los que son recipientes para la toma de muestras y después seguimos el protocolo de equipamiento de protección personal. Adentro donde se hisopa solamente entra la médica. El habitáculo de la ambulancia no tiene conexión con la cabina”.

El camión sanitario fue colocado ayer junto a las vías del tren, frente a las facultades de Humanidades y Psicología (Ex BIM 3). Allí funciona la “base” donde se hacen los hisopados y en donde los vecinos que no están aislados pueden acercarse ante la presencia de sintomatología del COVID-19 o ante alguna necesidad sanitaria.

En cuanto a las 220 personas que viven en el sector cercado, tendrán cerrados los accesos y serán asistidos por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia. Su titular, Andrés Larroque, dijo: “Es un barrio de una escala absolutamente atendible, estamos hablando de 1.200 personas aproximadamente, así que estamos trabajando en el rastrillaje de todas las viviendas”.

LOS VECINOS DEL BARRIO, ENTRE LA TRANQUILIDAD Y LA INCERTIDUMBRE

El barrio Cabezas quedó en el centro de la escena desde hace varios días con la aparición de nuevos casos confirmados de coronavirus y la posterior decisión de aislar un sector. Ayer los vecinos se vieron rodeados de decenas de efectivos policiales, medios de comunicación y autoridades provinciales y municipales.

EL DÍA tuvo la posibilidad de recorrer la zona que no fue aislada por el momento durante la tarde y, hasta ese momento, se podía apreciar un clima de tranquilidad. No circulaban muchas personas por las calles internas y, quienes lo hacían, respetaban las medidas sanitarias para evitar contagiarse el virus (como el uso del tapabocas, por ejemplo).

En la zona crítica, que puede verse desde el predio “El Bosquecito” del club Gimnasia , es donde más reina la incertidumbre. No solamente porque las personas que viven allí saben que tienen más riesgo de contagiarse, sino también por su situación en los próximos días ante la determinación del aislamiento total.

54 CASOS EN ESTUDIO

Vale mencionar que anoche circulaban dos reportes, uno de Ensenada que confirmaba, como se dijo, 37 casos y otro ensenadense que daba cuenta de 39. Existen, además, 54 vecinos del barrio Cabezas que están a la espera de los resultados de sus hisopados. Teniendo en cuenta la tendencia de los últimos días, los profesionales que trabajan en el lugar esperan que varios den positivo y la cifra total aumente.

Por otro lado, en la jornada de hoy continuarán haciendo testeos en el lugar a aquellos que presenten alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.