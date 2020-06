Pignatiello, la sirenita dorada que quiere dejar de nadar

No caben dudas que Delfina Pignatiello es una de las máximas esperanzas del deporte argentino y que con sus jóvenes 20 años irrumpió en el firmamento de la natación. Con su carita fresca y de adolescente asombró al mundo por su capacidad a la hora de nadar en una pileta.

Claro que hoy Delfina no es noticia porque que marcó un nuevo récord o ganó una medalla para su extensa colección, sino que se habla de que la posibilidad que la joven nadadora nacida en San Isidro no concurra a los Juegos Olímpicos de Tokio, que tendrán lugar el año próximo, e inclusive que deje de competir.

La pandemia de coronavirus que azota al mundo le cambió el estado de “normalidad” a todas las persona. Pignatiello se encuentra desconsolada y a su vez desmotivada por el hecho de no poder entrenar en su habitad natural, una pileta de natación por lo que piensa seriamente en no ir a la cita olímpica y de no nadar más.

“Yo tengo ganas de ir a unos Juegos Olímpicos a representar a mi país de la mejor manera posible. Me gusta ponerme mi bandera, pero me gusta hacerlo bien. No me gusta ir a hacer un jueguito. Es un tema serio. Mi cuerpo tiene que estar preparado. No es que un mes antes me puedo preparar. El último año de la preparación para un Juego Olímpico es esencial”, comenzó diciendo Delfina.

Al respecto, la tricampeona panamericana agregó al respecto que “saber que ni siquiera llegue preparada, me frustra muchísimo. También entra en consideración dejar de nadar si esto se sigue extendiendo (hace referencia a la cuarentena por el Covid-19). Está dad la posibilidad”.

Por otra parte, su entrenador, Gustavo Roldán expresó que “peligran los Juegos, ya no vamos a poder competir de la misma manera. Las rivales de Delfina ya están entrenando. No encontramos respuestas de las autoridades. No encontramos el por qué. Después de más de setenta días de aislamiento, para que vaya Delfina en su auto, entrene con su entrenador y no se cruce con nadie, hay cero posibilidad de no contagiarse”, subrayó.

Para cerrar, Pignatiello manifestó que “mi sueño es ir a mi primer Juego Olímpico bien preparada, que es lo que estaba haciendo. Me encantaría poder estar entrenando para representar a mi bandera, que es lo que siempre me motivó. Además desde la redes sociales abogué para que la gente se quede en su casa y cumpla con la cuarentena de manera responsable, pero ya no puedo esperar más necesito poder entrenar ya en una pileta”.

Las declaraciones de Delfina causaron un fuerte impacto en el mundo del deporte. La nadadora de San Isidro consiguió su “explosión” en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019 al conquistar la medalla dorada en los 400, 800 y 1500 metros; mientras que asoma como una de las grandes promesas para subirse al podio en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“¿Para qué voy a estar preparándome si no puedo estar tocando la pileta? Llevo once semanas sin entrenar y durante el año solo me tomo una de vacaciones del agua. Por lo menos me toma tres meses recuperar el estado físico y mental para poder competir o estar a nivel. Claro está que en algún momento pueda llegar a recupera el estado” acotó Delfina.

Sin lugar a dudas, Delfina Pignatiello fue una de las principales perjudicadas con la postergación de los Juegos Olímpicos. La juvenil nadadora hasta el año pasado estaba en su máximo esplendor y apuntaba seriamente a ser una de las figuras de la delegación argentina en Tokio.

Delfina sufre este momento. La Confederación Argentina de Natación ya presentó el correspondiente protocolo para que los nadadores de elite vuelvan a entrenar, pero sigue en estudio del área de Deportes del Gobierno Nacional.

De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio desde el entorno más íntimo de Pignatiello se dejó entrever que la “decisión está prácticamente tomada” sobre los Juegos Olímpicos de Tokio. “Si no entrena para qué va a ir. No es que se pone la malla y adquiere los superpoderes. La realidad está a la vista”, sentenció la fuente consultada.