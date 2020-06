El San Juan de Dios participa de un ensayo que puede ser un hito en la lucha contra el COVID

El Hospital San Juan de Dios de nuestra ciudad está en el grupo de los centros de salud elegidos para desarrollar un estudio que podría ser un hito en la batalla contra el coronavirus. Se trata de un ensayo que está en pleno desarrollo para testear si el uso de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 en personas mayores de 65 años puede mejorar su cuadro de situación y transformar a la temida enfermedad que marcó el año 2020 en un simple catarro. Hay mucha expectativa entre los profesionales que llevan a cabo esta iniciativa, pero advierten que no quieren llevar falsas esperanzas a la población. Es una apuesta científica que requiere de numerosos factores: donantes de plasma, pacientes con espíritu de colaboración y tiempo, el necesario que permita establecer que puede haber luz al final del túnel.

Hay que ir por partes. La doctora Ivonne Ritou, directora asociada del Hospital San Juan de Dios, neumonóloga, aclaró que los pacientes que pueden participar de este estudio de investigación tienen que ser mayores de 65 años, con un cuadro de leve a moderado de coronavirus, y registrar una enfermedad de riesgo previa a contraer el coronavirus (hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas y pulmonares, sistema inmunitario debilitado). Otro dato clave es avisar lo antes posible, entre 48 y 72 horas de tener algunos de los síntomas del COVID-19. Se le hace el hisopado, se desarrolla un método abreviado de diagnóstico (que se forjó entre el ministerio de Salud de la Provincia y la fundación Infant) y se lo interna en el área específicamente preparada.

Y hay otro dato no menor: el paciente que participará del ensayo debe estar consciente, porque es totalmente voluntario. Ejemplifican: si la familia quiere que se le ponga plasma y él o ella no quiere, no se puede avanzar con el ensayo en esa persona. Tiene que dar su expreso consentimiento, por eso se aclara que es para pacientes con cuadros leves a moderados.

Sobre la edad de los pacientes que pueden participar de este estudio los profesionales detallan “en la franja de 65 a 74 años debe ser una persona con coronavirus y una enfermedad de riesgo preexistente (como se detalló anteriormente). Pero de 75 años en adelante, el paciente es universal, pueden participar todos, con o sin enfermedad de riesgo preexistente”.

El destacado infectólogo Fernando Polack, director ejecutivo de la fundación Infant –que está desarrollando esta iniciativa junto al ministerio de Salud bonaerense-, también remarcó que “este estudio no significa que dejen de recibir el cuidado que actualmente tienen los pacientes de COVID-19. Este ensayo es un valor agregado. Además del cuidado regular que se aplica a cualquier paciente con coronavirus, quien participa de este ensayo que no va a empeorar su cuadro de situación. Esto es importante remarcarlo. Y si tiene buenos resultados y sumamos los casos necesarios de comprobación, este procedimiento podría cambiar para siempre la situación que plantea el coronavirus”.

Qué implica el estudio. Una vez que el paciente acepta participar del estudio, completa los formularios de rigor, recibe 4 horas de plasma por vena y goteo, en dosis que disponen los profesionales médicos, según cada persona que es evaluada minuciosamente por el equipo médico. En el Hospital San Juan de Dios, trabajan 31 personas entre profesionales, técnicos y administrativos para desarrollar el minucioso protocolo que se confeccionó para esta experiencia que puede ser un mojón en la batalla contra el COVID-19, que tantas consecuencias genera en términos sanitarios y económicos a nivel mundial. Un equipo similar funciona en el hospital Simplemente Evita (de González Catán), y en el Bocalandro (de Tres de Febrero). Pronto se podría sumar el Evita Pueblo (de Berazategui).

Los donantes de plasma, como ya se publicó en varias ediciones de este diario, tienen que ser pacientes recuperados del COVID-19. El proveedor del plasma para el ensayo es el Hospital Militar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

NEUTRALIZAR EL VIRUS

El plasma, explica el doctor Polack, es un líquido aceitoso, que tiene glóbulos rojos y blancos, con anticuerpos y proteínas, y cumple la función de pegarse a los virus para neutralizarlos. El profesional remarca: “pensamos que la mejor estrategia es usar el plasma lo antes posible, en pacientes mayores de 65 años que tengan síntomas muy tempranos de coronavirus. Para comprobar si se puede bloquear la progresión del virus, hay que intentarlo y testearlo. Porque cuanto antes se frene, es mejor” advirtió.

Polack también contó que “el paciente puede interrumpir el estudio en el momento que lo desee, no tendrá consecuencias negativas para él”.

Una terapéutica similar se utilizó para combatir la fiebre hemorrágica en Argentina y tuvo éxito, y así apareció la gamaglobulina, una herramienta para combatir esos delicados cuadros de salud. Sobre ese antecedente también trabajan con una luz de esperanza los profesionales que desarrollan este emprendimiento científico en Argentina.

¿Hay un tiempo estimado para saber si la propuesta científica funcionará?. No. Estiman que puede ser poco más de 2 meses, pero son plazos muy flexibles, remarca la neumonóloga Ritou. En este tema la llave de la respuesta la tiene un número: 210. Esa es la cantidad de pacientes que estimaron los científicos para establecer un parámetro si este estudio puede transformarse en un tratamiento con grandes chances de mejorar la situación de un alto porcentaje de pacientes, principalmente adultos mayores, que es el grupo etario más afectado en cuanto a morbilidad relacionada con el coronavirus. Otro número que permitirá una primera evaluación, remarca la directora asociada del San Juan de Dios, es el 105, la mitad de los pacientes antes mencionados. “En ese corte también puede hacerse una evaluación valedera”, afirma Ritou.

En el hospital San Juan de Dios trabajan 31 personas en este protocolo de seguridad

El COVID-19, entre otras particularidades, además de su carácter inédito, llama la atención de los especialistas. “La mayoría de estos virus tienen como blanco principal a los chicos, pero en este caso no. Eso es llamativo. El COVID 19 tiene como grupo etario más afectado a los adultos mayores”, remarca Polack, que además de infectólogo, es pediatra y como tal está acostumbrado a verificar la aparición de numerosos y nuevos virus en pacientes de corta edad.

Otro dato que resaltan los expertos, es uno de los rasgos del estudio: su carácter de doble ciego. ¿Qué significa?, unos pacientes recibirán plasma y otros placebo. Ninguno de los profesionales que va a monitorear a los pacientes sabe cuál recibió cada elemento. Ese dato sólo está en poder de un minúsculo grupo de científicos, coordinadores de la experiencia. ¿Para qué se hace esto? “Para no inducir el resultado de la prueba. Es el camino elegido para darle un 100 por ciento de confiabilidad al estudio”, resaltan.

En Estados Unidos se llevó a cabo un ensayo similar con 5.000 pacientes, pero a diferencia de la experiencia local, se hicieron con personas que ya tenían un grado avanzado de la enfermedad. Ese antecedente no desalentó al grupo de profesionales locales que está avanzando sin descanso en el desarrollo de la prueba que busca un tratamiento lo más certero posible contra el coronavirus.

LLAMAR AL 148

¿Cómo tienen que hacer los pacientes para formar parte de este estudio? Tienen que llamar al 148, teléfono que tiene la provincia de Buenos Aires para este tema, y una vez que se comprueben los parámetros necesarios se activa automáticamente el riguroso protocolo, trasladando al paciente al hospital San Juan de Dios en el caso de nuestra ciudad, y a los otros hospitales de la Provincia antes mencionado.

Según contó la doctora Ritou, también hay dos hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que forman parte de esta iniciativa (Los Arcos y Cemic). Este diario pudo saber que en CABA también se sumaron la Obra Social de los empleados de Comercio (Osecac) y el Sanatorio Finochietto. El ministerio de Salud porteño también participa de esta iniciativa.

¿Por qué se difunde en esta instancia este ensayo?. Apelan a conseguir la mayor cantidad de pacientes posibles que voluntariamente puedan probar este “valor agregado” al proceso de cuidado que se recibe en la actualidad en cuadros de COVID-19.

En la Región Sanitaria XI, Manuel de Battista, remarca que “de obtener resultados positivos con este estudio se podrían evitar cuadros de gravedad y víctimas fatales. Puede ser un cambio notable y acceder a un tratamiento contra la enfermedad, para evitar cuadros respiratorios graves y víctimas fatales, y reducir las consecuencias del COVID-19 a un molesto pero simple catarro”.

En los diferentes casos que publicó este diario en ediciones anteriores, se menciona la mejoría que tuvieron los pacientes de diferentes edades que recibieron plasma. La mayoría se trató de personas que estaban en terapia intensiva, con cuadros de coronavirus avanzado. Pero el ensayo que se desarrolla en el Hospital San Juan de Dios, busca evitar, precisamente, que el paciente llegue a esas situaciones extremas.

Los fondos necesarios para esta primera parte del ensayo fueron puestos por la Fundación Infant, con donaciones privadas tanto de dinero como de servicios o logística, donde también destacaron el trabajo voluntario de médicos y enfermeros.

El proveedor de plasma para el ensayo es el Hospital Militar de la ciudad de Buenos Aires