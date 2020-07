El Gobierno ratifica la continuidad de los planes de ayuda al sector privado

La vicejefa de Gabinete del Gobierno nacional reconoció ayer que el golpe económico por la pandemia es durísimo y que a futuro habrá que esperar una mayor caída del empleo, pero aseguró que el Estado mantendrá la ayuda al sector privado, tanto con el pago de IFE, como de los ATP.

“El sector público tiene que salir a sostener el ingreso de las familias y la viabilidad de las empresas. Lo hace el gobierno argentino y lo hacen todos los gobiernos del mundo, cada uno según las espaldas que tenga y la situación socioeconómica. Estas políticas de sostén son un buen piso una buena plataforma a partir de la cual habrá que reconstruir porque el efecto sobre la economía es muy fuerte”, agregó.

Consultada sobre los números de lo que el Gobierno ya lleva destinado a las ayudas de emergencia, respondió: “En gasto directo, ya llevamos más de 3 por ciento del PBI en el medio de la pandemia. Luego está el gasto indirecto, como el crédito, que tiene subsidio en la tasa y en la garantía, que ya supera los 2 puntos del PBI. El cálculo en este caso es más difícil porque depende del reembolso de los créditos”.

¿Hasta cuándo se puede pagar el IFE?, fue la siguiente consulta, sobre el Ingreso Familiar de Emergencia que perciben unos 9 millones de personas. “Todas las herramientas que hemos puesto en la cancha, como el paquete ATP, y el IFE, que es una transferencia sin contraprestación a un conjunto de familias, trabajadores informales y desocupados, están funcionando”, respondió al economista,

“Durante la pandemia el gasto es de sostén. Para proteger a los comerciantes, trabajadores y empresarios. A la salida deberíamos ir mutando hacia un plan de gasto público más vinculado con obras y financiamiento para que las empresas puedan tener capital de trabajo para volver a producir. Todo esto a la par de lo sanitario.”

En concreto, el IFE no tiene fecha de vencimiento. Así lo ratificó Cecilia Todesca: “No la tiene y no debería tenerla, tenemos que ver qué pasa con las familias. Si las personas no pueden salir a trabajar y no pueden completar su ingreso, el Estado tiene que estar para ayudar; si pueden salir parcialmente, una parte del ingreso la generan y otra no. Habría que calibrar”.

Reiteró, sin embargo, que la economía argentina “tiene enormes posibilidades de recuperación” en la pospandemia

“En la Argentina tenemos una plataforma donde pararnos para reconstruir, con enormes posibilidades de recuperación. El plan económico tenía un hilo conductor: para la recuperación hacía falta tranquilizar la macroeconomía, poner la producción en marcha y generar empleo”, dijo en diálogo con CNN Radio.