“A mí también me contactaron”: siguen las denuncias por engaños y acosos en Instagram

Una joven platense se comunicó ayer con EL DÍA para denunciar un engaño, y posterior acoso, que sufrió en las últimas horas mediante la red social de Instagram. A partir de la nota publicada en el sitio web de este medio (vea Jóvenes platenses engañadas por Instagram: obtienen fotos íntimas suyas y las amenazan), se hicieron sucesivos los mensajes de jóvenes que quisieron ser engañadas bajo la misma modalidad: “hacer fotos para un local” para luego grabarlas desnudas mediante la plataforma Zoom.

La mecánica es siempre similar: primer contacto mediante redes sociales a nombre de alguna conocida de la víctima para luego avanzar con diferentes pedidos y aguardar que la víctima caiga en la trampa.

En diálogo con este medio, otra de las chicas engañadas, afirmó hoy que “vi el caso que publicaron sobre la denuncia que estuvieron haciendo las chicas. A mí también me contactaron el sábado”.

“Se hicieron pasar por una conocida que sigo en Instagram y me hicieron el mismo verso. Y me habían propuesto para hacer una sesión de fotos también”, remarcó la nueva víctima, aunque afortunadamente puedo darse cuenta a tiempo del engaño.

“Me dijo que buscaba chicas ‘normales’ y no modelos. Y también se habían interesado por una amiga mía y me preguntaba por la edad de ella”, reconoció y destacó que en un momento, con una teoría más que rebuscada, el acosador/a terminó pidiéndole la contraseña de su Instragram

“Obvio no le pase ni mi contraseña ni ningún dato personal. Ya me parecía raro . Hasta que me contacté con esa conocida por la que ellos se habían hecho pasar. Ahora se cambió el nombre y la foto de perfil pero sigue siendo Elektra Indumentaria. Como antes pero usando la imagen de otra chica. En un momento pensé que era ella y ya me parecía raro que me pida esas cosas”, sostuvo.

Pero una investigación propia que llevó adelante por su cuenta en las redes, la hizo advertir del engaño: “Al enterarme de las historias que publicaba mi conocida sobre la cuenta falsa que utilizaba su nombre e intentaba contactar chicas para un supuesto trabajo de modelo para su marca de ropa y que hacía castings por zoom, me di cuenta de todo y gracias a Dios que no le pase ningún dato personal”.

Por último, la víctima remarcó que “muchas chicas desde su ingenuidad o porque son más chicas de edad caen en el engaño y vaya a saber las intenciones que hay detrás de esa persona , que claramente buenas no son”.

