Brutal caso de violencia de género en La Plata: le envió un ramo funerario con la frase "Siempre te Amaré"

Personal policial de nuestra ciudad siguiendo instrucciones del juzgado de Familia 7 de la jueza Karina Bigliardi y la fiscal penal Cecilia Cordfield, intervino en una denuncia por "amenazas" formulada por un hombre de 42 años pero que a su vez fue denunciado por violencia de género.

El caso tiene ribetes escalofriantes y la víctima es una mujer de 35 años que se desempeña en un organismo público en tanto su agresor es un sujeto de 42 años que trabajaría como fotógrafo.

El caso tomó estado público a través de las redes sociales pero también está plasmada en varias denuncias de la víctima que hasta había logrado obtener una orden de reestricción de acercamiento.

El imputado tendría antecedentes por violencia de género, abuso sexual, corrupción de menores y facilitación de la prostitución así como abuso sexual con acceso carnal “ con intervención de las fiscalías: UFI 3, UFI 7, UFI 13, UFI 1, de La Plata.

"Te voy a matar, soy así por tu culpa, este monstruo lo creaste vos, repetilo conmigo: te voy a matar", fue una de las amenazas que, según la denunciante, le profirió el fotógrafo mientras intentaba asfixiarla.

Desde el colectivo Las Mirabal, se aseguró que el calvario de la joven incluyó otros episodios como un intento de prenderla fuego.

"¿Ves por qué matan a las feministas?. Porque son unas hijas de puta, fue otra de las intimidaciones que incluyeron persecuciones en la vía pública. Se aseguró que la joven logró una medida de restricción de acercamiento y la provisión de un botón antipánico pero nada de eso funcionó.

A las amenazas de muerte y las intimidaciones siguieron otros episodios como avisos de que publicaría fotos íntimas en las redes sociales.

Según la denunciante, el fotógrafo acusado, que por ahora no fue detenido, habría también golpeado a otras mujeres.

Desde Las Mirabal se aseguró que "no es la primera vez que este sujeto es denunciado por violencia contra las mujeres, ya que varias ex parejas e incluso menores de edad lo han denunciado por varios hechos de abuso".

En diálogo con EL DIA.COM, la víctima contó parte de su calvario. "Llegó a hasta tirarme gas pimienta después ponerme hielo en los ojos".

La joven, cuyos datos se mantienen en reserva por su expreso pedido, relató que empezó su relación con el acusado en 2015 y que en noviembre de año pasado decidieron vivir juntos hasta que en junio de este año la situación de maltrato y torturas se hizo insostenible por lo que decidió pedir ayuda.

"Una vez casi me mata dentro de su camioneta y me dijo que me iba a dejar tirada en la Ruta 3 y que me volviera como pudiera", agregó.

"Una locura, su ex mujer o su mujer porque todavía no sé bien si seguía casado llamaba a mi trabajo amenazándome con que que iban a difundir material fotográfico íntimo que él mismo me hizo. Tiene otras causas por lo mismo y por violencia", señaló.

La víctima relató todo tipo de torturas físicas y psicológicas como el envío de un ramo funerario con la frase "Siempre te Amaré" y otras directas amenazas de muerte.

"Pedía perdón, se arrepentía, todo funcionaba bien durante una semana pero después cualquier cosa era motivo para que explotara. Ha querido asfixiarme con una almohada, me mordió una oreja, golpes, torceduras de brazos y pies. Un verdadero monstruo", detalló.

El calvario de la joven incluyó amenazas y descalificaciones a través de las redes sociales para lo que el acusado habría utilizado perfiles truchos.

La victima formuló varias denuncias con detalles de los golpes y torturas de que fue objeto y logró una orden de prohibición de acercamiento.

Durante su diálogo con EL DIA.COM la mujer contó que "en 2014 esta persona fue denunciado por una modelo platense a la que intentó ahogar en una bañera".

"Ahora va tratar de desacreditarme porque su estilo es hacer contra denuncias", advirtió la víctima.

"Encima sos buche, bancate el papel de amante", fue una de las últimas amenazas que recibió a través de un perfil falso cuando posteó un video sobre violencia de género.