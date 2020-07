Segundo pago del IFE: quienes no se bancarizaron cobrarán en el banco más cercano de su casa

A la espera del cronograma del tercer pago del IFE, que se dará a conocer el próximo martes, Anses aclaró que aquellos que no se bancarizaron para el segundo cobrarán en la ventanilla del banco más cercano de sus hogares.

“Los que no cargaron CBU van a cobrar igualmente vía bancaria. Lo hacen en banco públicos y privados. Cada banco elige el modo de hacerlo para que sea ordenado y no se acumule mucha gente. Obviamente es un número bajo. Son los que no cargaron CBU en la web de Anses”, indicaron desde el organismo previsional.

Para completar el pago a ese remanente de menos del 5 por ciento, que representa un total de 150.000 personas aproximadamente, que no llegó a bancarizarse, la Anses le girará el dinero a un banco cerca del lugar de residencia del beneficiario. Allí podrá retirar por ventanilla el dinero y le asignarán el CBU que no logró generar por sus propios medios.

“De esta manera en futuros beneficios o programas del Estado, la persona tendrá inclusión financiera y así evitamos la intermediación que a veces genera estafas. Si algo de bueno nos dejó la pandemia. es un mapa claro de cómo está la argentina en niveles de informalidad y pobreza, que era mayor a la que se esperaba”, explicaron desde la Anses.