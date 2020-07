La comunidad vasca está muy enojada con Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández volvió a recibir críticas por parte de representantes del exterior por la utilización de ejemplos a la hora de anunciar una nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio: esta vez, la respuesta llegó desde la comunidad vasca en la Argentina.

Durante la última conferencia de prensa que encabezó en la Quinta de Olivos, en la que adelantó algunas flexibilizaciones de la cuarentena en el AMBA, el mandatario nacional mencionó a esta región de España para advertir sobre las consecuencias que podría conllevar un potencial colapso en el sistema de salud.

“Todo el esfuerzo que hemos hecho, no ha sido inútil. Por mucho que nos duela la sensación de encierro y los problemas que genera, el aislamiento es lo que nos permite no caer en la crisis que cayó el País Vasco. No caer en el riesgo de elegir quién vive y quién muere”, sostuvo el jefe de Estado durante su presentación.

Unas horas más tarde, la Federación de Entidades Vasco Argentinas (FEVA) calificó como “desafortunados” los dichos de Alberto Fernández y aseguró que “el sistema de salud” en las ciudades que integran este territorio autónomo “no colapsó”.

“No fue la situación del País Vasco ni cercanamente similar a la de otras comunidades. Por el contrario, los recursos se administraron de mejor modo y con menor sufrimiento del que se pretendía ejemplificar en ese discurso”, resaltaron las autoridades de esa entidad en una nota que le hicieron llegar al Presidente.