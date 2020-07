Todo el arco político reclamó justicia por el atentado contra la AMIA

El presidente Alberto Fernández, funcionarios del Gobierno nacional, referentes políticos de la oposición y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reclamaron ayer en las redes sociales, justicia y el esclarecimiento del atentado que hace 26 años destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y provocó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.

En su cuenta de Twitter el jefe de Estado sostuvo que en el 26º aniversario de ese ataque, cometido el 18 de julio de 1994, “los argentinos tenemos una deuda que debemos saldar” y afirmó que “la búsqueda de verdad y justicia es un imperativo moral que debe unirnos a todos contra la impunidad”.

“Por la memoria de las 85 víctimas del atentado a la AMIA, la búsqueda de verdad y justicia es un imperativo moral que debe unirnos a todos contra la impunidad. Fueron muchos años de frustraciones. Los argentinos tenemos una deuda que debemos saldar”, escribió .

Mike Pompeo Pompeo se sumó a la conmemoración por medio de un mensaje publicado en redes sociales que hace referencia a la implicancia de Irán en el ataque a la AMIA y con otro hecho sucedido en Bulgaria en 2012.

“Hoy se conmemoran los aniversarios de dos ataques de Hezbolá respaldados por Irán. Lloramos con aquellos que perdieron seres queridos a manos del terrorismo en Argentina en 1994 y Bulgaria en 2012. Estados Unidos continúa ejerciendo una presión máxima sobre Teherán. Todas las naciones responsables deben unirse a nosotros”, recalcó Pompeo.

Today marks the anniversaries of two attacks by Iran-backed Hizballah. We mourn with those who lost loved ones at the hands of terrorism in Argentina in 1994 and Bulgaria in 2012. The U.S. continues to exert maximum pressure on Tehran. All responsible nations must join us. pic.twitter.com/O89j029nnG