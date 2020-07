Víctor Ayala, el primer jugador de Gimnasia que volvió a entrenar en forma grupal

En Gimnasia la situación de Brahian Alemán y Víctor Ayala está más que clara. La dirigencia ya le ha comunicado a sus respectivos representantes que no están en condiciones en estos momentos de afrontar los contratos dolarizados de ambos. Así es que, más allá que además el cuerpo técnico decidió no tener en cuenta a Alemán, el tema no es fácil por que hay un contrato firmado que en el caso del uruguayo le quedan 2 años y al paraguayo 1 por delante.

Por eso se les dio la posibilidad de que se busquen club, y si no logran hacerlo y se quedan en el Lobo, deberán sentarse a renegociar el contrato y revisar los números. Y mientras esto sucede, por ejemplo Ayala se encuentra en Paraguay con su familia y hasta ahora entrenando por su cuenta, pero ayer junto al ex delantero albiazul que ahora está en Banfield, Pablo Velázquez, fue noticia.

Es que el entrenador de la Selección paraguaya, Eduardo Berizzo, lo convocó a entrenar, y estuvo presente por primera vez moviéndose junto a un grupo de futbolistas.

Así es que en el inicio de la quinta semana de tareas, ya con Berizzo presente (cumplió con la cuarentena sanitaria tras llegar de Chile), el volante Tripero volvió a moverse con un grupo en el Centro de Alto Rendimiento de la Albirroja, donde además de Ayala y Pablo Velázquez, entre otros estuvieron futbolistas que se desempeñan en nuestro país. La nómina se completó con: Antony Silva, Saúl Salcedo, Robert Rojas, Aldo Maíz, Lorenzo Melgarejo, Ángel Romero, Óscar Romero, Adam Bareiro, Cecilio Domínguez y Marcelo Estigarribia.

Volviendo a Ayala, no quedan dudas que es un futbolista muy reconocido en su país, pero esta citación a la Selección es probable que le de un plus para que algunos equipos se fijen aún más en él. En su momento lo quiso Olimpia (en diciembre pasado) y desde su representación no descartan que pueda tener alguna chance.

Más allá de esto Ayala tiene deseos de seguir en el Lobo y el cuerpo técnico albiazul lo tiene en cuenta, pero en cuanto a lo económico, desde calle 4 ya anunciaron que no podrán hacer frente al contrato. Por eso, la salida es que encuentre club y Gimnasia no le pondrá palos en la rueda, pero si se queda deberá aceptar una rebaja en su sueldo.

Con respecto al plantel gimnasista, ya han firmado sus nuevos contratos el colombiano Harrinson Mancilla y el venezolano Jesús Vargas, mientras la dirigencia aguarda por una nueva reunión con Diego Maradona vía Zoom, para seguir con el armado del grupo.

Como es sabido, Diego pidió por las continuidades del arquero Jorge Broun y el volante Matías Pérez García, pero ambas opciones hoy parecen caídas. Habrá que ver si en esta nueva reunión entre la CD y Maradona aparecen más nombres.