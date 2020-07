Escándalo en una localidad de Río Negro: los hijos del intendente y funcionarios municipales cobran el IFE

En una localidad de Río Negro llamada Sierra Colorada se desató un escándalo cuando se supo que tres de los hijos del intendente Fabián Pilquinao, el presidente del Concejo Deliberante Daniel Cheuquepal y las esposas de dos de los principales funcionarios del gobierno municipal cobran el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Según publicó Clarín en su portal, los hijos del intendente peronista son Fabricio, Silvio y Lautaro Pilquinado. La esposa del funcionario también postuló, pero fue rechazada porque no reunía las condiciones requeridas. Las otras receptoras del IFE son Carina Mile, esposa del secretario de Hacienda del municipio, Daniel Pichón, y Alejandra Baez, esposa del secretario de Obras Públicas municipal, Dante Rodríguez.

La situación de estos beneficiados llamó la atención porque no cumple con la normativa exigida por el ANSES. En el caso de los hijos del intendente, estos figuran bajo el mismo domicilio paterno en distintos registros. Por su lado, el presidente del Concejo Deliberante ya obtiene una mensualidad debido a su actividad política. Finalmente, las mujeres señaladas son pareja de funcionarios municipales a sueldo.

Entre los requisitos excluyentes del IFE, según publicó el Anses, figuran: “Que ni el titular ni su grupo familiar tengan ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado, una prestación de desempleo, planes sociales, salario social complementario, programas “Hacemos Futuro”, “Potenciar Trabajo” u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, que no perciban jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asimismo que no sean monotributistas de categoría C o superior, o del régimen de autónomos”.

El intendente Fabián Pilquinao fue reelegido por tercera vez en Sierra Colorada, ubicada en la Línea Sur y a unos 431 kilómetros de Viedma, el 23 de junio de 2019 por el 51 por ciento de los votos.