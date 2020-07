Para Maradona, el arco de Gimnasia aún no tiene dueño

Muchos son los futbolistas que dicen que es muy difícil decirle “no” a DiegoMaradona, pero lo cierto es que al técnico de Gimnasia se le está complicando mucho con JorgeBroun. Tal cual ocurrió en enero pasado, al técnico se le puso que quería a “Fatura” y no paró de insistir hasta conseguirlo, aunque en algunos momentos la negociación parecía caída. Y ahora pasa exactamente lo mismo.

Tras terminar su préstamo el 30 de junio pasado, Broun es jugador libre y se encuentra en Rosario junto a su familia y entrenando por su cuenta, y contractualmente bastante lejos del Lobo. Gimnasia supo hacer una oferta la cual el golero rechazó y envió una contraoferta que desde la Sede de calle 4 denominaron como “impagable”, y allí se cortó todo diálogo. Según se supo, el arquero quería que le compraran la mitad del pase, lo que en el Lobo no aceptaron.

Desde entonces Maradona buscó interceder y habla a menudo con “Fatura” buscando convencerlo para que siga defendiendo el arco Tripero. Por ahora no lo ha conseguido, pero la novedad de las últimas horas fue que desde el Lobo realizaron una nueva oferta, la cual mejoraron un poco desde lo económico.

El Diez, por las dudas, sigue sondeando otras opciones. Hay nombres en danza

Ahora “la pelota” la tiene el representante del golero, que informó que ha recibido en estas semanas diferentes propuestas de clubes, y una de ellas sería nada más y nada menos que de Boca Juniors.

Para Diego el tema del arco no está cerrado por que no tiene dueño. Su opción número “uno” es Broun, pero si no llegara a darse la continuidad del rosarino, no se quedarán solamente con Nelson Insfrán y Tomás Durso, sino que saldrán a buscar alguno. Esto quedó demostrado en el interés primero por el arquero de Atlanta, Juan Francisco Rago, y después por el de Quilmes, Marcos Ledesma.

Hasta ahora la dirigencia pudo cumplir con las renovaciones que si o si había pedido Diego con Paolo Goltz y Harrinson Mancilla, habrá que ver si también le podrán dar el gusto con Broun. La nueva oferta se hizo, y se espera un poco de buena voluntad para llegar a un entendimiento total, por eso se avecinan horas claves en esta historia.