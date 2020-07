Guzmán confirmó que el Gobierno analiza extender el plazo de canje de deuda otra vez

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó hoy que la Argentina "hizo el máximo esfuerzo que podía hacer", en alusión a la última oferta presentada a los acreedores para reestructurar cerca de 63.500 millones de dólares de deuda bajo ley extranjera.



En un evento organizado por el Atlantic Council, Guzmán explicó que la propuesta formulada a los acreedores abarcó múltiples cuestiones que eran parte de la negociación. "En el aspecto económico, hicimos el máximo esfuerzo que podíamos hacer", subrayó.

Ante una consulta respecto a la posibilidad de modificar nuevamente la fecha límite, Guzmán se limitó a decir que aún no había nada decidido al respecto pero dejó una puerta abierta a extender los plazos de negociación. "Inicialmente teníamos intención de extender un plazo mayor de la oferta que hicimos, hubo un asunto técnico que evitó que eso suceda, pero porque también estamos reestructurando la deuda en dólares bajo ley argentina, por lo que tendremos un proceso paralelo, evaluaremos las opciones y pronto tomaremos una decisión", se explayó Guzmán. Fue la primera vez que Guzmán reconoció públicamente la posibilidad de una nueva extensión del proceso de reestructuración de la deuda que comenzó a principios de este año.

Las declaraciones del ministro se producen cuando faltan apenas 6 días para el cierre del plazo previsto de la operación, fijado para el 4 de agosto próximo.



"La Argentina pasó muchas crisis en las que muchas veces hubo promesas que no se cumplieron, y eso es lo que no vamos a hacer", enfatizó el funcionario.



Al mismo tiempo, advirtió que la Argentina continuará con los planes para reestructurar la deuda en dólares bajo legislación nacional, y que "avanzará con un acuerdo con el FMI, más allá del resultado" de la operación con los acreedores bajo ley extranjera.



A modo de raconto, el minsitro señaló que "tuvimos negociaciones con los acreedores que empezaron antes de la crisis de la Covid" y que la última propuesta presentada, a principios de julio pasado, fue "el máximo esfuerzo que podíamos hacer".



Al pasar revista a las negociaciones, dijo que "inicialmente tuvimos reacciones positivas de un numerosos participantes del mercado que consideraron que la oferta era buena para la Argentina y los mercados".



Para Guzmán, "en términos de sustentabilidad, claramente es lo máximo que Argentina puede hacer y esperamos que los acreedores se decidan" a ingresar al canje.



El ministro de Economía ratificó además que la Argentina continuará con los planes para reeestructurar la deuda en dólares bajo legislación nacional, proyecto que ya se encuentra en el Senado y que la próxima semana podría ser tratado por Diputados.



Insistió con que "avanzará con un acuerdo con el FMI, más allá del resultado" de la operación con los acreedores bajo ley extranjera.



En lo que respecta al plano legal de la oferta, Guzmán reiteró que la Argentina se movió bajo parámetros apoyados por el Fondo Monetario Internacional y el G20, si bien se mostró abierto a analizar el tema en el caso de que surgiera "una ventana" de discusión internacional.



"Veremos en la posibilidad de innovaciones y mejoras, pero no es un asunto de decisión de la Argentina y de los acreedores. Si la comunidad internacional adopta innovaciones, la Argentina lo adoptará", sostuvo.



En medio de la pandemia de coronavirus, muchos países están sufriendo crisis de deuda. Un ejemplo de esto es es Ecuador, que en los últimos días pudo cerrar una reestructuración.



Para Guzmán , resolver el problema de la deuda "es una condición necesaria para la estabilidad macroeconómica".