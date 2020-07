Piden la detención del hombre que, siguiendo a un ladrón, chocó y mató

Un hombre chocó y mató a otro automovilista cuando perseguía a un motochorro que acababa de robarle el celular en la localidad bonaerense de Gerli. Al ser indagado ayer argumentó que no sabía que estaba circulando en contramano ya que no conocía la zona. Se trata de Luciano Rodríguez (39), ex precandidato a intendente de Quilmes por el Frente Despertar en las últimas elecciones, quien fue indagado por la fiscal Solange Cáceres (UFI 3 descentralizada en Avellaneda). Tras la declaración, la fiscal solicitó la detención del imputado por “homicidio culposo agravado” en perjuicio de Mauro Alberto Varela (37), planteo que ahora deberá resolver la jueza de Garantías 10 de Lomas de Zamora, María del Carmen Moyo.

El delito endilgado a Rodríguez prevé prisión de 3 a 6 años a quien causare una muerte cuando “estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de treinta kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho (...), o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular (...), o con culpa temeraria”.

Según relató Rodríguez a la fiscal, el delincuente le quitó su teléfono en la bajada del Puente Raúl Alfonsín y él comenzó a perseguirlo por una zona que no conocía, por lo que no sabía si iba de contramano, tras lo cual chocó el auto de Peralta. Fuentes policiales y judiciales confirmaron que el motochorro, en tanto, continuaba aún prófugo.

Por su parte, el abogado Alejandro Pérez, abogado de la familia de la víctima, aseguró que pedirán que el acusado siga detenido pero por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”, que prevé una pena de entre 8 y 25 años de cárcel.

En tanto, León, un amigo de la víctima, contó que Mauro trabajaba “todo el día” como repartidor de mercadería comprada por internet y que el hecho ocurrió a las 12.20 del miércoles, cuando estaba yendo a su casa a buscar “dos o tres empanadas para almorzar”. Para él, “no fue emoción violenta, fue un asesinato”. Allegados a Varela harán una caravana a partir de las 9.30 desde la casa velatoria, de Gerli, hacia el cementerio de Avellaneda. Todo comenzó en Lanús cuando un motochorro le robó un teléfono celular a Rodríguez, que se movilizaba en un Chevrolet Cruze bordó, y éste salió a perseguirlo en contramano por la calle Basavilbaso. En el cruce con el Camino General Belgrano impactó contra el VW Fox gris de Varela.