Marchas y protestas para pedir por la aparición de Facundo

La madre de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años desaparecido desde el 30 de abril en la localidad bonaerense de Pedro Luro, dijo ayer, al cumplirse 90 días sin que se sepa nada de su hijo, que “el sistema judicial no quiere hacer nada” y denunció que el fiscal del caso busca “desviar la investigación”.

En tanto, familiares, amigos y vecinos del muchacho marcharon por esa localidad ubicada a 121 kilómetros al sur de Bahía Blanca para pedir por la aparición con vida de “Kufa”. En La Plata hubo una marcha hasta la Gobernación, con el mismo reclamo.

“Todos sabemos que ese fiscal no debería estar llevando la causa de mi hijo, creo que está queriendo desviar la investigación, duele mucho que en la Argentina pase esto”, señaló Cristina Castro, la madre del joven desaparecido, en referencia al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, a quien la jueza federal 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, ratificó en la causa al rechazar un pedido de recusación de la querella. Para la mujer, parece que “hay algo más turbio detrás de todo esto”. Aseguró: “Mi sensación es de una Argentina corrupta, de un sistema judicial que no quiere hacer nada y de un (ministro de Seguridad, Sergio) Berni que calla y que no está diciendo la verdad”.

“Sabemos que se les han caído cada uno de sus testigos falsos que indicaban que Facundo había llegado a Bahía Blanca. Mi hijo nunca llegó a Bahía Blanca, a mi hijo lo desaparecieron acá (en Pedro Luro) y es acá donde me tienen que dar respuestas, es acá donde me tienen que entregar a mi hijo esté como esté”, expresó.

Cristina encabezó después de las 15 una marcha que partió de la estación de trenes de Pedro Luro, acompañada de un grupo de amigos de su hijo y vecinos de esa localidad. A su vez, movimientos sociales, políticos y de derechos humanos se movilizaron hasta la Casa de la Provincia, en el centro porteño, y lo mismo pasó en La Plata, en una concentración que arrancó en la plaza San Martín y terminó frente a la Gobernación.