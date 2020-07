La versión de los youtubers que se metieron al ex zoo de La Plata

Luego de que la Municipalidad de La Plata anticipó que denunciará penalmente a un grupo de jóvenes que ingresó al Bio Parque de La Plata (ex zoológico) desplazándose por distintos sectores del predio y grabando imágenes de los animales que posteriormente publicaron a través de la aplicación TikTok, los protagonistas de las imágenes dieron su versión de los hechos.

Uno de los implicados es un conocido usuario de redes sociales, que utiliza la cuenta de Twitter @ELQUECHUGA, quien tiempo atrás cobró notoriedad pública con el mote de “Caza Pedófilos” debido a que se dedicó a escrachar a acosadores virtuales de menores de edad. En las últimas horas se conoció un nuevo video en el que explican su accionar en el ex zoo.

Con el sector trasero del Bio Parque platense de fondo, los jóvenes muestran cómo el portón por donde ingresaron se encuentra con un candado que, según denuncian, "no estaba". "El video lo hicimos para filmar lo que estaba sucediendo. Hay un montón de animales con problemas. Incluso vimos animales muertos, algunos con sed. Hay monos, un tigre, así que no liberaron nada", comenzó diciendo uno de los youtubers. Y agregó: "Imaginensé se si esto estaba abierto y pasaba un nene y le come la mano un tigre". También aclaró que si bien entraron el año pasado también los hicieron esta semana.

Otro de los jóvenes asegura que "nuestra intención fue mostrar lo que pasaba ahí adentro. No necesitamos ganar fama con esto". También dijo que "tengo videos de simios, pájaros y no estamos diciendo mentiras. Hay una cierta veracidad. No necesitamos seguidores, sino mostrar cómo están los animales. Además están rotas las rejas, cualquiera puede pasar".

Tal como informó EL DIA, en medio del revuelo que desataron las imágenes en las redes sociales, desde la comuna se solicitará investigación para que se determine si se trató de un ingreso sin autorización al Bio Parque tal como se supone. En tanto, como los acusados aducen haber realizado las grabaciones en plena cuarentena, se buscará precisar esa información para saber si efectivamente cometieron una violación del aislamiento social preventivo obligatorio.

En los videos los sujetos muestran el recorrido que realizaron en distintos sectores del predio situado en el corazón del Bosque de La Plata e incluso tocaron con sus manos y hasta dieron de beber agua a un carpincho con el argumento de que el ejemplar estaba sediento porque no tenía con qué hidratarse. En ese punto recibieron respaldo por parte de usuarios de redes sociales. Todo indicaría que los jóvenes actuaron sin autorización y por este motivo la Municipalidad llevará el caso a la Justicia.