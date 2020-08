Se tensa la negociación: médicos rechazaron la propuesta de IOMA por los honorarios

Los representantes de la mesa de enlace que integran sociedades científicas y asociaciones de profesionales junto a las autoridades de la Agremiación Médica Platense (AMP), confirmaron ayer en un plenario su rechazo a la oferta de aumento de honorarios de pràcticas formulada por IOMA, por lo que la negociación entre la obra social y la entidad profesional local intensifica su tensión.

Como viene publicando este diario, en el marco de un acuerdo celebrado el mes pasado en la Defensoría del Pueblo de la Provincia, ambas partes iniciaron una negociación para actualizar el valor de las prácticas.

“A pesar del atraso histórico en los honorarios por parte del Instituto contemplamos la actual situación del país y solicitamos un porcentaje de aumento basado en la única paritaria provincial que se acordó para el primer semestre del año con los trabajadores de la salud, sin embargo, en promedio, la contraoferta de IOMA es de 20 pesos más por consulta”, explicó el presidente de la AMP, Jorge Varallo.

Explicó a su vez que ese aumento solicitado “debería hacerse sobre el total del valor de la consulta o la práctica y no sólo sobre el importe que paga el IOMA, como pretende el instituto, lo que hace que cualquier incremento en las consultas y sobre algunas prácticas alcancen valores marcadamente inferiores a los propuestos.

Por otra parte, respecto al Plus COVID solicitado por la AMP, el plenario consideró que la propuesta del IOMA no representa la esencia del pedido, en el cual se planteaba un plus por insalubridad frente a la exposición al virus en cualquiera de las prestaciones realizadas en el periodo que dure la pandemia.

“El Instituto propuso, en cambio, una suma fija sobre las prestaciones realizadas solamente durante los meses de abril, mayo y junio de 2020 y a modo de módulo de sustentabilidad ante la disminución de las prestaciones, no contemplando los meses de julio en adelante, que es el momento en que la pandemia produjo y está produciendo mayor impacto en nuestro país”, explicó el secretario de la AMP, Gastón Quintans.