El avance de la pandemia le pone más incertidumbre a la reactivación económica

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, encabezó la reunión de trabajo del gabinete de Planificación Urbana y Hábitat, donde se analizaron las políticas públicas en torno al suelo e infraestructura urbana.

Del encuentro formaron parte los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; Desarrollo Social, Daniel Arroyo; Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; la titular de ANSES, Fernanda Raverta junto su par de la Agencia de Administración de Bienes del Estado –AABE-, Martín Cosentino, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.

“Yo lo que veo es que hay cansancio de una parte importante de la sociedad, hay angustia de mucha gente que se quedó sin empleo, pero (a pesar de eso) se cumple la cuarentena de manera razonable en un contexto muy difícil”, dijo el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y agregó que “en los barrios todo el mundo sabe de gente que se ha contagiado, por eso hay miedo también”.

Por otro, tras el encuentro, la ministra de Desarrollo Territorial María Eugenia Bielsa dijo que “quedó claro que la discusión entre salud y economía es ficticia; si no hay salud no hay economía y no hay vivienda, en nuestro caso”. “La situación produce un gran agobio y queremos volver al trabajo, pero en Jujuy, por ejemplo, hace un mes y medio hablábamos de que podíamos empezar a construir unas viviendas, pero ahora se está discutiendo si hay suficientes camas de terapia intensiva. Esto no terminó, en la Argentina ni en el mundo”.

En Casa Rosada no se oculta la preocupación por los efectos en el corto plazo: “No hay forma de poner en marcha la economía si no abrimos actividades, habrá que empezar a pensar en otras cosas”, manifestó un asesor.