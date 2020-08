En la Provincia alquilaron containers para usar como morgues en caso de colapso

La imagen es impactante: en la puerta de algunos hospitales bonaerenses ya se pueden ver containers que fueron alquilados por el ministerio de Salud y serán utilizados como morgues transitorias en caso que colapse la situación sanitaria.

En la jornada de ayer se produjo la cifra más alta de fallecidos en el país: 241 personas. Y en el parte matutino de hoy el número arrojó 84. En buena medida, esos fallecidos corresponden al Gran Buenos Aires, por eso las morgues no dan abasto.

Tal como lo hizo oportunamente la Ciudad de Buenos Aires, ahora fue el gobierno provincial el que tomó esa misma decisión. Según información de la empresa en donde fueron alquilados, en total son 10 que están distribuidos en diferentes hospitales del Conurbano, entre ellos el Diego Paroissien de La Matanza, el Domingo Mercante de José C. Paz y el Evita, de Lanús.

Según pudo saber EL DIA, en La Plata por el momento no fue colocado ninguno y no está en los planes inmediatos. En nuestra región la situación sanitaria es todavía menos compleja que en otros hospitales bonaerenses. La semana pasada el director de hospitales de la provincia le confirmó a este medio que el porcentaje era del 56%, cuando en el AMBA ese número superaba el 67%.

Además del problema provocado por el coronavirus, que multiplicó los muertos en esta época del año, existe otro inconveniente: la tardanza en la entrega de los resultados, lo que hace que cientas de personas fallecidas todavía no tengan certeza si eran positivas o no.

En tanto, además de colapsar las salas de Unidades de Terapia Intensiva también se saturaron las morgues y cementerios y los cuerpos no se pueden acumular tantos días, y más con los riesgos de un virus extremadamente contagioso.

Según la documentación que se hizo pública, la contratación fue por $4.080.000 a la empresa 4Commerce SRL. Se realizó de manera directa como lo autorizan los decretos 605/20 y 132/20 en virtud de la “urgencia sanitaria” que implica la pandemia. El contrato firmado es por tiempo indeterminado.

Estos contenedores refrigerados alquilados por la provincia de Buenos Aires fueron adaptados especialmente para ser utilizados como depósitos de cadáveres. Los equipos de refrigeración enfrían a temperaturas menores a los -10ºC y ya están a disposición de las autoridades sanitarias.

Aunque el almacenamiento refrigerado entre 2 y 4 grados centígrados es lo ideal, según un informe de la OMS, no siempre es posible contar con instalaciones lo suficientemente grandes para acomodar a todos los que han muerto. Una opción es usar contenedores de transporte marítimo/ terrestre refrigerados y algunas comunidades han hecho preparativos para comprar o alquilar esos contenedores. Si no hay contenedores de transporte marítimo/terrestre disponibles, cualquier espacio grande con buena ventilación, como bodegas o edificios vacíos, pueden servir de morgues provisionales. Si las instalaciones no tienen refrigeración, sería mejor poner estas instalaciones provisionales en lugares alejados de áreas residenciales pero con acceso fácil a vehículos y al público.

Esta modalidad se repitió en muchos lugares del mundo. Y en el comienzo de la pandemia fue el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el que alquiló 20 para utilizarse en diferentes hospitales y morgues,

Al cierre de esta nota en la provincia de Buenos Aires se contabilizaban 164.484 casos positivos de coronavirus y 3.015 fallecidos, casi el 65% de los muertos en todo el país.