De rodillas, con un arma en la cabeza: estremecedoras imágenes de un robo

Estremecedoras imágenes quedaron registradas por una cámara de seguridad en la localidad bonaerense de San Justo cuando un vecino fue abordado por malvivientes para robarle las pertenencias que tenía en su automóvil.

Lo abordaron cuando salía de su vivienda, lo obligaron a arrodillarse y le apuntaron con un arma.

La víctima, Patricio había regresado de su trabajo pero decidió volver a salir de su casa para hacer compras en un supermercado de la zona.

"Me subí al auto y cuando estaba por arrancar veo que alguien me golpea el vidrio del lado del acompañante mientras que del otro lado se me acerca otra persona”, contó.

Obligado a bajar del auto uno de los delincuentes hizo poner a Patricio de rodillas mientras le apuntaba con el arma en la cabeza

“Me dijo que no lo mirara, ya me había sacado todo del vehículo y me pidió la alianza. Me quedé así hasta que se fueron”, indicó.

El asalto no fue el único en esa zona del conurbano bonaerense: “Acá pasó varias veces los robos de vehículos, ingresos a casas, roban llantas de vehículos, pasa siempre. Las persona estas que te roban deciden si vas a seguir o no; yo le di todo lo que tenía, más no podía hacer, ojalá esto cambie”, dijo Patricio.