Buscan sumar familias de abrigo para la contención de menores

La Comunidad Malú ofrece familias de abrigo a menores en situación de riesgo hasta que son adoptados y, trabajaron para que una jornada como la de ayer, de celebración de la Infancia, los chicos lo hayan pasado en un contexto de amor para evitar los efectos de la institucionalización. “Desde que se dispuso la cuarentena fueron dados en adopción cinco niños, un dato muy alentador porque la Justicia actuó de manera rápida y ellos ya tienen una familia”, señaló Claudia Zárate, secretaria de la entidad.

La asociación no tiene fines de lucro y está conformada por un grupo de gente de diferente sexo, edad, religión y pertenencia política, unida por el deseo de mejorar la infancia de los niños que se encuentran en situación de riesgo.

“En Malú hay 27 familias de abrigo, pero siempre se necesitan más, porque surgen inconvenientes y es necesario contar con hogares dispuestos ”, sostuvo Claudia Zárate.

EVITAR EL APEGO

En la actualidad hay cinco niños al cuidado de familias de la región que aguardan el momento de ser dados en adopción. Cada uno alterna sus días entre dos familias, algo que se dispuso para evitar el apego.

“Muchos recién nacidos salían del hospital e iban a la casa de su familia de abrigo y permanecían con ellos por un año, descubrimos que eso no era bueno para su desarrollo por el apego y el vínculo, entonces acordamos que cada nene esté mitad de la semana con una familia y el resto, con otra”, dijo Claudia Zárate y explicó que también hay 16 familias que están en evaluación para ingresar al programa.

Se aclaró que desde que se dispuso la cuarentena es muy complicado recibir a nuevos niños en abrigo, porque deben compartir el tiempo con dos familias, de todas formas hace un mes se sumó una beba al sistema.

Pese a lo difícil de la situación, los integrantes de Malú están satisfechos porque de diez niños que tenían a principios de año, cinco ya encontraron una familia definitiva. Antes de la pandemia las vinculaciones con los padres adoptivos se hacían en la sede de la entidad.

Cabe destacarse que desde que se conformó Malú, se ofreció abrigo a 34 niños, de entre 0 y 4 años, aunque en una oportunidad también se contuvo a un niño de 6 años para que este junto a su hermano.

La voluntaria de Malú remarcó que siempre es necesaria la ayudad de la comunidad. “Necesitamos que se sumen más familias de abrigo y también nuevos socios, hay unos 200, porque nosotros pagamos el equipo técnico, el alquiler de la sede y brindamos todo lo que el niño necesita, desde leche maternizada y pañales, hasta cochecitos o la sillita para el auto”, agregó.

Los interesados en colaborar u obtener información deben comunicarse al 0221 557-8158.

ACOGIMIENTO FAMILIAR

“Familias que Abrigan” es un programa de acogimiento familiar, desarrollado en La Plata por la Asociación Civil “Comunidad Malú”, en el marco del Programa Familias Solidarias del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Se trata de familias voluntarias que abren las puertas de su hogar para alojar, temporalmente, a niños de entre 0 y 4 años de edad que se encuentren con derechos vulnerados y que no puedan permanecer en su medio familiar. El objetivo es evitar los efectos de la institucionalización.

Se aclaró que, según la ley 14.528 que regula el procedimiento de adopción en la Provincia de Buenos Aires, las familias que forman parte del programa no tienen ningún derecho a adoptar a los niños, ni mantener comunicación con ellos una vez finalizada la medida de abrigo.

Una “Medida de Abrigo” es una medida de protección excepcional, de carácter temporal, que tiene como objeto brindar al niño un ámbito alternativo a su grupo de convivencia, cuando sus derechos se encuentren amenazados.

Los requisitos para ser una familia abrigadora es ser mayor de 21 años; no tener antecedentes; no estar inscripto en ningún registro de adopción ni tener voluntad adoptiva; no ser deudor alimentario; no tener denuncias por violencia familiar.