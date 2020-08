El día a día de un caso lleno de controversias y que colocó a la Bonaerense bajo la lupa

El 29 de abril, cuando ya iba más de un mes de iniciada la cuarentena en el país, Facundo Astudillo Castro le anunció a un amigo algo que a su madre no le iba a gustar: al día siguiente iría a Bahía Blanca con el objetivo de recomponer la relación con su ex novia, Daiana González, con quien había convivido hasta febrero.

Pedro Luro está situado a 120 kilómetros al sur de esa ciudad, casi sobre la margen norte del Río Colorado, allí donde se da inicio formal a la Patagonia.

Para llegar a la ciudad hay que subir por la Ruta 3 unos 90 kilómetros y tras el encuentro con la 22 (va hacia Neuquén) doblar a la derecha y hacer otros 30.

El plan de Facundo fue “hacer dedo”. Así, el jueves 30 por la mañana se paró al lado de la ruta 3 y en un rato consiguió transporte hasta Mayor Buratovich. Al bajar fue avistado por una patrulla de la Bonaerense que vigilaba el cumplimiento de la cuarentena.

Según Cristina Castro -su madre- y los abogados que la representan, fue el principio del final. La mujer contó que habían discutido ese viaje. Ella no quería que se fuera en esas circunstancias. Ese jueves, Cristina se fue temprano a su trabajo, en la estación de servicio que está en la entrada sur a Pedro Luro, sobre la ruta 3.

Cerca de las 10.30 de la mañana sonó el teléfono y atendió. Era una policía de la seccional de “Burato”, quien le informaba que le habían hecho un acta a Facundo por incumplir el aislamiento. Según la Policía, tras esa comunicación, dejaron ir al joven.

Por su parte, Castro contó que un rato después empezó a llamar a su hijo, pero no le respondía. Eso hasta las 13.30, cuando la llamó él y le dijo “‘Mamá, no te das una idea de dónde estoy. No creo que me vuelvas a ver más’”, contó la mujer.

Eso no lo relacionó con algo decididamente peligroso. Pensó en la relación del chico con la joven bahiense, que a ella no la convence.

El chico solía estar tiempo sin contactarse, pero la madre empezó a sospechar cuando los amigos, empezaron a preguntar por él, indicando que no tenían noticias. En esas horas, hasta Daiana preguntó por Facundo.

Así, el 5 de junio, junto a los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio, Castro hizo la denuncia por la desaparición de su hijo en la Ayudantía Fiscal del partido de Villarino.

A las 10.30 de la mañana del 30 de abril, la madre recibió un llamado de la Policía

Diez días después se planteó el primer procedimiento en la seccional de Mayor Buratovich, pero al final se suspendió. Ese mismo día, la oficial Siomara Flores declaró que, después de labrársele el acta, llevó en su auto a Facundo hasta la localidad de Teniente Origone.

Cuatro días después se llevó a cabo el primer rastrillaje en la Ruta Nº 3, entre Pedro Luro y Teniente Origone.

Según contó luego la madre, ese día otro policía de Origone le contó que le había hecho otra acta a facundo, quien le había mostrado el carnet de conducir. Después, vio a Facundo subiéndose a una camioneta Renault Oroch gris, indicó Castro. Luego, el Policía cambiaría el testimonio, diciendo que el joven había salido caminando, apuntó la mujer.

En la seccional de Origone, un mes más tarde apareció un amuleto que Facundo había recibido como regalo de su abuela, señaló Castro. Todavía en junio, los abogados de la querella sumaron tres testigos que dijeron ver, entre las 15.30 y las 16 del 30 de abril, la detención de Facundo en Mayor Buratovich. Desde entonces, la querella comenzó a denunciar irregularidades en el accionar policial y retaceo de información.

El 8 de julio, el fiscal provincial De Lucía apartó a la Bonaerense del caso y convocó a dos fuerzas federales: Gendarmería y Policía Federal. Más tarde, se declaró incompetente y la investigación pasó a manos de la Justicia Federal, con la carátula de presunta desaparición forzada. Entonces, quedó en manos del fiscal Santiago Ulpiano Martínez y la jueza María Gabriela Marrón.

Por esos días, el ministro de seguridad Sergio Berni, empezó a hablar del caso y de la posible responsabilidad policial. Además, se intensificaron los rastrillajes y se produjo el hallazgo en Origone. Fue con perros del perito Marcos Herrero, que también detectaron la presencia del joven en una patrulla de ese destacamento. A la vez, uno de los abogados de la querella denunció amenazas de un jefe policial de la zona, quien fue relevado luego.

En esas horas, se conocieron informes de rastreo telefónico indicando un último movimiento del perfil en Facebook de Facundo, el 30 de abril a las 19 y un último mensaje enviado a las 20 a su amigo Juan Cardona.

Hacia fin de julio, mientras se analizaban manchas hemáticas en una patrulla y Castro recusaba al nuevo fiscal por no informarle sobre información de la causa, una testigo declaró que vio a “un joven” haciendo dedo y lo llevó hasta inmediaciones del puesto de control fitosanitario del a ruta 3, a pocos kilómetros del lugar del hallazgo de los restos. La mujer dijo que lo dejó antes de ese puesto para que no le hagan una infracción. La declaración también fue puesta en duda por la querella.

La semana pasada Castro publicó en las redes sociales una captura de una pantalla de celular con el DNI de su hijo, que fue hallada presuntamente en uno de los teléfonos celulares periciados, de un agente de la Bonaerense.

El abogado Leandro Aparicio denunció que uno de los policías cuestionados de Teniente Origone había asegurado al momento de ser entrevistado que Facundo contaba con la licencia de conducir como única identificación personal.

Sin embargo, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, dijo que la imagen del documento ya estaba incorporada a la causa desde hacía semanas “La violencia institucional es un tema que nos preocupa de una manera muy profunda”, dijo y anunció nuevos rastrillajes en la zona donde el fin de semana se produjo el hallazgo por un llamado de un pescador, se informó.