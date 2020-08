Un jardín de infantes de La Plata busca evitar el remate de muebles tras fallo judicial

Una decisión judicial volvió a poner contra las cuerdas al jardín de infantes "Pasito a Paso" de La Plata que el año pasado, tras reorganizarse en un proyecto de cooperativa denominado "Las Acacias", logró sobreponerse a una quiebra y salir adelante para garantizar la continuidad educativa de más de doscientos niños y la fuente de trabajo de una veintena de docentes en su mayoría mujeres.

En una decisión adoptada por la Sala III de la Cámara Civil de La Plata, la semana pasada, se resolvió rechazar la apelación presentada por la institución para evitar el remate del mobiliario del jardín. La medida en curso significa que el jardín ipodría perder mesas, sillas, bibliotecas, juegos didácticos, libros y otros elementos claves para su funcionamiento.

Se trata de bienes que formaban parte del patrimonio de la quiebra y que posteriormente, en medio de la situación de apremio, fueron entregados al proyecto educativo para garantizar el normal desarrollo de las clases. Sin embargo, los antiguos dueños acudieron a los tribunales y en una nueva decisión el juez revocó la entrega, por lo que ordenó enviar los muebles a remate.

Yamila Berdún, la directora del jardín, recordó que la apelación que recientemente rechazada había sido presentada luego de que la cámara desestimara un recurso que presentó la institución para evitar llegar a la instancia de remate.

Berdún explicó que "por ley somos acreedoras privilegiadas, tenemos prioridad absoluta para la compra directa de los muebles" y remarcó que "incluso hemos presentado tres ofertas mejorándolas de acuerdo a lo que iba pidiendo el síndico de la gestión que quebró, pero el juez las rechazó todas".

"Son muebles de 25 años. Cuando nos otorgan la guarda de los muebles nos autorizan a usarlos, 'y ahora te los saco'. Las decisiones que se están tomando no responden para nada a lo que dice la ley. El juez es el que administra la quiebra cuando la ley establece lo contrario", manifestó la directora.

La directiva de "Pasito a Paso" sostuvo que luego de sobreponerse a la quiebra "que la empresa declaró de un mes para otro", ahora padecen "un hostigamiento que somete a la institución, a las familias y a los niños a una situación violenta y nociva".

"El juez no está defendiendo el interés público, está tomando posición en favor de los quebrados o el interés de los quebrados. El derecho público a la educación y de los trabajadores no están siendo tenidos en cuenta", afirmó.

Debido a la última decisión judicial, los abogados de la institución elevaron el caso a la Suprema Corte bonaerense, que tendrá la última palabra. "Esto no frena el caso Todavía no nos notificaron la fecha de la subasta. No sabemos cómo va a ser. Quien va a ser el responsable de subastar. Es terrible la situación", sostuvo la directora.

En el marco del conflicto, la comunidad educativa expresó su solidaridad con la institución por medio de mensajes coloridos y creativos. Desde la semana pasada niños y padres han hecho llegar su apoyo a través de pancartas y afiches alusivos.

En tanto que el pasado domingo las docentes llevaron a cabo una actividad de protesta en la puerta de los tribunales de La Plata, donde desplegaron la consigna "Más amor a la Justicia", mientras que la familia pudieron seguir los aconteceres a través de la plataforma Zoom.

La jornada de protesta, que coincidió con el Día de la Niñez, fue realizada "para visibilizar la sentencia de la Cámara de Apelaciones de La Plata (SALA III) que avaló el remate de todos los bienes de nuestra institución a pesar de las innumerables ofertas de compra realizadas".

"Como docentes y trabajadoras de la educación, la premisa de la medida fue recuperar la ternura y lo educativo, pidiendo más amor a la justicia y ante la falta de compromiso con un derecho humano fundamental como es la educación", señaló.