Fuego cruzado entre Juana Viale y Carolina Papaleo por la universidad pública

Juana Viale criticó días atrás el nivel de la educación pública, puntualmente el de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y fue criticada irónicamente por la actriz Carolina Papaleo. La nieta de Mirtha Legrand no se quedó callada y, a través de las redes sociales, le respondió.

Días atrás, la ahora conductora de "La Noche de Mirtha" habló en el programa sobre la educación de sus hijos y eveló que sus hijos se educaban con un método diferente al tradicional: "Van a institutos con pedagogía Waldorf", señaló.

Pero eso no fue lo que generó polémica, sino lo que acotó después: "Antes, estudiar en la UBA era palabra santa. Hoy en día uno tiene que intentar recurrir a la privada muchas veces porque no se cumplen los días necesarios de clase, o porque hay maestros que no van porque no reciben un sueldo acorde".

Antes estas declaraciones, y a diferencia de otras personalidades que decidieron criticarla duramente, Carolina Papaleo apeló a la ironía a través de su cuenta de Twitter. "Uf estoy al horno según Juanita cai en la escuela pública y es la segunda carrera que caigo en la UBA!!!!", escribió, junto a dos capturas de pantalla: una la de las declaraciones de Viale y otra con la noticia de que la UBA fue elegida por quinto año consecutivo como la mejor universidad iberoamericana.

Juana Viale no se quedó callada y le contestó a la actriz: "No te pongas así... yo también estudie en la escuela pública".