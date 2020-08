Encuentran armas, pertrechos policiales y drogas en una pensión platense

A partir de una serie de denuncias contra el dueño de una pensión por desalojos en medio de la pandemia y por quedarse con pertenencias de los inquilinos, la policía realizó una serie de diligencias vinculadas a esa causa y en ese marco encontró armas, municiones, pertrechos policiales y drogas en una de las propiedades allanadas.

Según se indicó, fue demorado un menor de 17 años cuya relación con el denunciado propietario de la pensión no fue aclarada en fuentes policiales. El propietario de la pensión allanada sería un ex policía, señalaron en su momento algunos denunciantes.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la comisaría Novena en el marco de una denuncia radicada en la UFI 3 en mayo pasado en el que un ex inquilino de una pensión ubicada en 7 entre 61 y 62 dijo haber sido desalojado de manera violenta en medio de la pandemia y acusó al propietario de haberse quedado "a la fuerza" y como parte de pago con sus efectos personales tales como ropa y electrodomésticos.

En las últimas horas, como parte de una medida enmarcada en esta causa personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría Novena registró una vivienda en 44 entre 122 y 123, en la ciudad de Ensenada.

Según un informe policial, en el lugar incautaron una escopeta, una réplica de un revólver, cinco garrafas, 13 flechas de escopetas, cartuchos, un Handy, un bastón policial tonfa, un bastón extensible, dos cinturones del tipo correaje, una base cargadora marca Alcatel, siete balas de plomo, cinco frascos con balines de diferentes medidas y 52,9 gramos de marihuana.

Al ingresar al domicilio los uniformados hallaron al adolescente de 17 años manipulando un arma de fuego, por lo que lo redujeron, aprehendieron y pusieron a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil en turno.

En el caso de los desalojos y el hurto de pertenencias de los inquilinos está denunciado un hombre que sería propitario de ambas pensiones, dijeron fuentes cercanas al caso.

Los hechos fueron reflejados por este diario a partir del testimonio de Pablo Samuel Ferreira Torres, un joven que aportó a su denuncia un video del momento en que dijo haber sido reducido y golpeado por el dueño del alojamiento.

Otro denunciante Andrés Sayo dijo haber sido "echado en plena pandemia".

"Pague alquiler, depósito, todo lo que me pidió el dueño. En enero me empezó a mermar el trabajo porque soy peluquero entonces le pedí podía tomar el dinero del depósito como pago del mes que iba a vencer y me dijo que si. Pero en los primeros días de febrero cuando estaba juntando el dinero para pagar el nuevo mes me fui a trabajar y al volver encontré la puerta y el candado de mi habitación violentada y mis cosas no estaban", contó.

Ferreira Torres por su parte dijo que el dueño de la pensión le exigió que le entregue la llave y ante su negativa lo tomó a golpes, agresión que, dijo, también sufrió su novia a manos de una mujer que sería la esposa del propietario. "A mi novia la tomó del brazo y a sacó a la calle y a mi me tiró al piso, se me subió sobre la espalda y me golpeó. Desde afuera, por la rendija de un buzón mi novia pudo filmar parte de la agresión que sufrí", dijo. El joven contó que denunció el hecho en la comisaría Novena pero que "nunca pasó nada. Es el día de hoy que no pude recuperar mi ropa, mis electrodomésticos y hasta documentos que tenía y que se los quedó este hombre".

Ferreira Torres dijo que como el suyo "hay otros casos". También fue expuesto el caso de Andrés Alejandro Sayos que dijo que sus denuncias fueron hechas también en la comisaría Novena, ubicada a pocas cuadras de la pensión.

El denunciante aseguró que el dueño de la pensión sería un ex policía pero que asegura que sigue en actividad. Y que por eso no prosperarían las denuncias en su contra. El denunciante dijo que en el lugar "son habituales los malos tratos" y que al no poder reunir el dinero para pagar la renta de un mes fue echado "a golpes" y en que en ese contexto le causaron heridas con una maceta.

"Me robaron todo, me dejaron sin ropa, sin dinero ni nada. Es lo que hacen si no podés pagar: te echan a la calle y se quedan con todo", dijo a ELDIA,COM el denunciante que aseguró que "nadie nos escucha".