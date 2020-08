El DJ de La Loma le volvió a poner música y color a la zona de 44 y 24

Apenas comenzada la cuarentena, en La Loma, un vecino decidió hacerle frente a las restricciones de salir y de reunirse en boliches y bares con una idea que fue muy bien acogida por la mayoría de los vecinos: pasar música con animación y luces incluidas y de este modo intentar recrear el ambiente que se vive cuando los platenses salen a disfrutar la movida nocturna, los fines de semana.

La iniciativa surgió luego de pasar varias jornadas en soledad. Provisto de los equipos necesarios y con el conocimiento en cuestiones de sonido, Fabián Fernández se dispuso a comenzar a pasar música a determinado horario y de este modo generar un espacio de reunión entre los vecinos.

En aquel entonces, jamás imaginó que su propuesta iba a ser tan bien recibida por los vecinos y por eso este sábado decidió reanudar la propuesta.

"La idea es pasar un momento ameno y agradable para que no sentirnos tan solos. Es verdad que una vecina vino a casa y me golpeó la puerta para que dejara de pasar música. También es verdad que vino la policía. Pero todos se solucionó, después. Con la vecina llegamos a un acuerdo: antes de empezar con el show, le consulto por Whatsapp si no le molesta" señaló.

"El primer sábado de cuarentena empecé. Primeros música con el equipo. Después agregué micrófono y animación y hace un par de sábados puse las luces. Lo del streaming surgió a partir de la necesidad de seguir juntos hasta tarde" indicó al referirse a cómo fue evoluciando de su propuesta.

En este marco, Fabián explicó a eldia.com que para no molestar empezó a pasar música más temprano y de este modo no causar molestias a quienes quieran dormir, leer y o mirar una peli. Pero la fiesta no se acaba cuando la música se apaga en la calle.

PARA SEGUIRLO EN VIVO: https://bit.ly/RadioAudiomix