Mirtha Legrand habló de la Marcha 17A: "Fue un triunfo"

Mirtha Legrand se encuentra aislada en su casa desde que comenzó la cuarentena y sus dos programas por El Trece, desde entonces, son conducidas por su nieta Juana Viale. Pero a pesar de no poder estar presente, cada tanto aparece telefónicamente y este mediodía lo hizo dejando un claro mensaje sobre la marcha contra el gobierno del pasado lunes: "Fue un triunfo".

“Fue un triunfo. He visto todos los gobiernos, todas clases de concentraciones, pero lo que yo vi el otro día fue impresionante, no hay que despreciarla”, aseguró Mirtha en diálogo con su nieta.

Por otro lado contó que Adrián Suar le pidió que vuelta en octubre, algo que aún está en duda porque indicó estar "muy asustada y esperando a que salga la vacuna".

También, la conductora, en su análisis político del país, le gustó el acercamiento entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. “Me gusta, me parece bueno que el Presidente y Larreta se unan. Tenemos que vivir en armonía, encima de la pandemia, vivir peleando, no es bueno”, lanzó.

En la charla que se extendió por varios minutos durante el almuerzo, Juana Viale le hizo saber: ”Yo te voy a cuidar tu lugarcito, mientras lo necesites yo te lo guardo, abuela”, dejando de lado los comentarios que se generaron en las últimas semanas cuando la acusaron de querer quedarse con el programa de su abuela, después de una entrevista que brindó en TN con Luciana Geuna.

“Yo te agradezco, querida, ha sido un esfuerzo tuyo enorme porque no es fácil hacer este programa. No es fácil. Creeme que has tenido una evolución que me sorprendió. Yo te voy a contar una cosa, muchas veces lloro, lloro de felicidad cuando te veo”, contó Mirtha.

“Lloro por orgullo también, pienso: ‘Dios mío, esta chica a la que yo iba a buscar para ir a la plaza’. Nacho también, que es productor, todo me emociona. Quiero decir también que tengo otro nieto, Rocco, que es maravilloso también”, agregó al respecto.