Raúl Lavié: “En todas mis cosas he sido bastante audaz”

Con una cuarentena que comenzó diez días antes que la de la mayoría de los argentinos, en tanto regresó a su casa el pasado 10 de marzo luego de una exitosa temporada con “La Jaula de las Locas” en Villa Carlos Paz, Raúl Lavié se siente un “privilegiado” por haber podido pasar este aislamiento acompañado por su familia en su hogar, su rincón en el mundo, ese al que sueña con regresar una y otra vez cada vez que está girando por ahí, entre tangos y actuaciones.

A los 83 años, el cantante y actor celebra el hecho de poder seguir girando la rueda, aceptando desafíos sin miedo y con el mismo entusiasmo de siempre.

En diálogo con EL DIA, este gran referente del musical en el país, se refiere a cómo atravesó los primeros meses de la cuarentena, en los que se reencontró con sus otras grandes pasiones, cuenta detalles del espectáculo que ofrecerá el 11 de septiembre a través de Ticket Hoy, en el que debutará en el universo del streaming, y revela sus proyectos por venir.

-¿Cómo has estado en estos meses?

-Bastante activo, he hecho muchísimas cosas que me gustan, como pintar, dibujar, escribir mis historias familiares, recordando mi infancia y todo el camino recorrido, que ha sido largo. Y, bueno, también estoy preparando algunas cosas para el futuro, como en este caso el streaming que voy a hacer.

-Lo bautizaste “A mi manera”, ¿por qué?

-Porque siempre he tratado de cantar distinto a todos, con un repertorio más amplio, y entonces aprovecho estas circunstancias, este hecho y esta intimidad que, dentro de todo, también al cantante lo beneficia porque no tiene la presión de la gente dentro de una sala y puede hacerlo con mucha más tranquilidad y tal vez ofrecer otra mirada de lo que la gente está acostumbrada cuando te ve personalmente.

-¿Te animaste enseguida cuando te lo propusieron o tuviste algún miedo?

-No, yo no tengo miedo a nada, a esta altura menos. Al contrario, te diría. Yo siempre he sido, en mis cosas, en mi vida y carrera, bastante audaz. Así que siempre me he jugado por las cosas que he tenido ganas de hacer.

-¿Cómo va a ser el show?

-Tengo cuatro músicos, lo voy a hacer desde un estudio, por supuesto con todos los protocolos de seguridad e higiene. Va a haber separaciones de los músicos, cada uno en su espacio, separados por mamparas, seguramente. Yo en mi lugar y los técnicos detrás del espacio también, con cámaras y sonidos.

-¿Ya tenés definido el repertorio?

-Tendrá tangos, obviamente, pero lo que quiero hacer es un espectáculo para toda la familia, aprovechando que la familia está reunida a la fuerza, entre jóvenes y no tan jóvenes. He armado un repertorio en el cual todos puedan disfrutar. Desde padres a hijos y por ahí algún chiquito también.

-¿Te inquieta un poco las fallas que se están registrando en algunos espectáculos?

-Yo creo que después de tantos problemas que hubo, ya han mejorado toda la propuesta. No es una cuestión de miedo. A veces no están preparadas las condiciones técnicas como para que no salte. Porque estamos hablando de figuras importantes que han vendido muchas entradas y eso ha saturado de pronto toda la plataforma. De todos modos, ya las empresas están más preparadas para afrontar esta demanda que estamos teniendo.

-Me contabas que se te dio por el dibujo y la pintura. ¿Es algo nuevo o algo que hiciste siempre?

-Desde chico lo hago. Y en general aprovecho el verano, que tengo más tiempo. He hecho incluso una exposición en Mar del Plata, hace cuatro o cinco años. Siempre dibujo y dejo algunas cosas listas para alguna oportunidad. Antes dibujaba mucho con fibromarcadores pero desde hace dos años estoy intentando con otra técnica, el color. Y estoy satisfecho con los resultados y me encanta. Me apasiona. La verdad es que de chico pensaba que antes que ser cantante iba a ser artista plástico pero, bueno, la vida me llevó a esto, gracias a Dios.

-“Esto” es una carrera de más de seis décadas que todavía sigue creciendo.

-Son 66 años de actividad artística, de crecimiento paulatino, donde puedo relatar muchas cosas y contar parte de una vida que no ha sido fácil pero de la que no me puedo quejar. Desde los quince años, que fue cuando debuté profesionalmente, porque ahí comencé a cobrar y pude mantener a mi familia, que era mi abuelo, mi tía, que era chica en ese momento. Y después fui creciendo como artista, subiendo peldaños, etapa por etapa. Mi asociación con Astor Piazzolla en las giras, mi vida cuando era mucho más chico con el Club del Clan fueron algunos hitos pero tuve muchos. Después vino el teatro, me fue maravillosamente bien, y me sigue yendo bien, he podido hacer todos los géneros que se me ocurrieron y que fueron apareciendo. Y todo eso tiene significados importantes. De eso estoy muy, muy orgulloso. Sobre todo de que a los 82 años (ayer cumplió los 83) ocupe un espacio tan importante dentro del ambiente artístico. Yo creo que no todos tienen ese privilegio.

-¿Siempre lo diste todo arriba del escenario?

-Siempre. El artista debe hacer las cosas con amor hacia uno primero y para transmitir amor hacia los demás, después. Y hay que jugarse, hay que poner el pecho. El artista tiene que poner todo de sí. Y no subestimarse tampoco. Debe ser audaz.

-¿Algún sueño que te quede por alcanzar?

-Ahora estoy esperando el lanzamiento de un disco de folclore clásico, de los grandes autores que tenemos. Es algo que siempre quise hacer, que por diferentes razones se fue postergando y que recién ahora se pudo dar. Esta es otra de las metas que me había propuesto hace algunos años. Para más adelante, el tiempo lo dirá pero ya estoy preparando algunas cosas para cuando pase esto que me tiene entusiasmado.

-¿Podés adelantar algo?

-Ahora estoy ensayando una comedia, de tres personajes, que se va a estrenar en la plataforma Teatrix, que se llama “Te aconsejo que me olvides”. Es un poco una comedia con temas enlazados que relatan una historia divertida, tragicómica, si se quiere. Esto es otra de las cosas en las que estoy abocado, además de un homenaje a Güemes, que se presentará en Salta, de manera virtual, para el próximo aniversario.

-Toda esta actividad, ¿te hace extrañar un poco menos el escenario?

-Uno extraña esa cosa que produce pisar el escenario, donde el artista, al menos en mi caso, descarga sus angustias y festeja sus alegrías. Pero también se extraña todo lo previo, el camarín, cuando uno llega, se prepara. Rituales que he tenido toda mi vida y que, por estas circunstancias, han sido pausados. Pero hay que estar tranquilos y esperar que pronto todo vuelva a la normalidad, aunque sea difícil.

-Es difícil para todos, sobre todo para las personas de riesgo. ¿Qué te llevó, en este sentido, a ofrecer tu acompañamiento telefónico como voluntario del programa Mayores Cuidados?

-Realmente, yo soy un privilegiado, vivo en una casa grande, que tiene en el fondo otra casa, donde vivían mis dos hijas más chicas cuando eran solteras, y en la que invité a pasar la cuarentena a una de ellas, Agustina, y a su familia (su marido y sus dos hijos). Por eso, yo tengo la fortuna de estar acompañado, además de por Laurita, mi compañera de los últimos cuarenta años, que me ayuda y apoya en todo. Sinceramente, no la he pasado mal en estos meses, sobre todo porque estoy en mi casa, el lugar en el que elijo estar después de tanto tiempo fuera, entre giras y funciones. Pero no toda la gente tiene esta fortuna y hay muchas personas que están solas y necesitan un mensaje de esperanza. Así que qué mejor que yo, que tengo la misma edad, que siento las mismas sensaciones, para darles mi apoyo. Fue una experiencia muy enriquecedora.