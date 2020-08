Cuesta leer en cuarentena. La pandemia y sus consecuencias menos dañinas (hacer fila en todos lados, desinfectar los productos adquiridos) se llevan gran parte de nuestro tiempo y concentración.

Cuesta publicar siempre, pero en cuarentena más. El libro The Knacks, la banda fantasma, del periodista y escritor platense Facundo Torres, conjura el primer mal y se juega con el segundo. El deseo se ve en la prosa: rápida, sencilla y nada barroca. Da la impresión de que la historia que narra lo apasiona tanto que sin siquiera proponérselo, sin esfuerzo, alcanza la dificilísima meta de que el ego no empañe la escritura. (Como un viaje a través de la propia estupidez la definía Rodolfo Walsh.)

La historia en sí es descaradamente romántica (no el modo de contarla) y algo épica ­(un lujo en la época del escepticismo y la ironía): promediando los años 60, adolescentes forman un grupo con asumida influencia de The Beatles. Cantan en inglés. La imitación no es un problema porque en realidad no existe. Como pasa con casi toda tradición europea en el Río de La Plata lo imitado adquiere su propia impronta. El éxito es rotundo e inesperado, pero además se cumple por caminos raros, por lo que la naturaleza romántica de la historia gana con el tamiz del realismo.

Cuando bajo la dictadura de Onganía se decreta la prohibición de cantar en el idioma de Shakespeare la banda está en su apogeo y se ve obligada a disolverse o a perder su identidad. Se disuelve.

Apogeo: en 1967, bajo el sello Philips grabaron “Norwegian Wood” y “Yelow submarine” (los discos que salían en Eurpoa, informa Facundo, tardaban seis meses en llegar a Sudamérica, así que acá se escuchaban covers de los mismos hasta que pudieran comprarse). Pero lo importante es que lograron estar cabeza a cabeza con la banda de John en los charts en Argentina. Iban a la tele, a los programas de Leonardo Simons y de Badía –masivos y existentes en ese entonces-. Grabaron con el sello Emi. Hay historia, lugares: que el Roxy y el Empaire funcionen de símbolos. Un disco suyo se volvió de culto en Europa sin que ninguno de sus integrantes supiera cómo ni recordara haberlo grabado nunca

Luego cada integrante sigue su ruta que no siempre será la música porque hay que comer.

Cuarenta años después The Knacks vuelve a salir a escena, los caminos son tan raros como los de sus inicios. Los motivos que los llevaron a transitarlos se cuentan en el libro de Facundo Torres.

La historia entonces es la de la lucha por conseguir un deseo. El deseo atrapa. El libro atrapa. Es un dos por uno porque el libro es muy interesante y promociona una banda muy interesante, algunos de cuyos temas se pueden escuchar en internet. Hay sobre ellos un documental de Gabriel y Mariano Nesci, que se presentó en el 2010 en el Malba.

De la formación legendaria: Oscár Paz. Carlos Castellani, Armando Aschenenazi, Vicente “Chino” Bullota y Eduardo “Mossy” Mikitow, a la que se le sumó Hernán Paz y Carlos “Cali” Molina como mánager, queda poco.

Por suerte está este libro.