“Nunca fuimos amigas”: Ivana Nadal, ¿la Icardi de la farándula?

Y los enardecidos tuiteros hicieron justicia por mano propia ayer al sentenciar a Ivana Nadal a la categoría del “Icardi” del mundo de la farándula. Es que la conductora, que ha tenido varias polémicas durante la cuarentena, la última cuando llamó a los padres que perdieron a sus hijos a “soltarlos”, blanqueó su noviazgo con Bruno Siri, el rugbier chaqueño que fue, hasta no hace mucho, pareja de Nati Jota, a quien la morocha consideraba “amiga” aunque ahora parece haber cambiado de opinión.

Porque apenas trascendió la noticia, a partir de unos posteos muy románticos de los tortolitos abrazados al sol del domingo pasado, y en una clara violación de la cuarentena (esa es una historia aparte), todo el mundo recordó la nota que Nadal le fue a hacer a Jota a su propia casa (en enero pasado) y en la cual la presentó como “una amiga”.

Quizás la amistad se terminó en los siete meses que pasaron desde esa entrevista a esta parte, o quizás nunca existió como aclaró ayer Nadal, que era blanco de críticas en las redes.

“Para todos que tienen tantas dudas de mi supuesta amistad con Nati. No somos amigas, nunca lo fuimos. Somos compañeras de trabajo, que ni siquiera trabajamos juntas. Las veces que nos vimos en la vida son contadas con una mano. La foto que usan para decir que somos amigas la sacó mi productora para mi programa ‘Juegan ellas’”, salió a aclarar ayer la morocha, “dolida” por las críticas y la “información distorsionada”.

Siendo tendencia en las redes desde el domingo a la tarde, Nati Jota se sintió en su salsa y aunque al principio le bajó el tono a la polémica, al decir “en caso que sea verdad les deseo lo mejor, prefiero no hablar demasiado, porque no es un tema que me incumba”, luego puso pícaros me gusta que dan cuenta de que no está todo tan bien como dijo.

Uno de los más divertidos fue el que un usuario le compartió y en el que, con una foto de Maluma, que habría sido “icardiado” por Neymar y su ex novia, le escribió: “Somos dos a los que nos cagaron, má”.