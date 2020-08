Garro recibió a los gastronómicos: mañana le pedirá a Kicillof la reapertura del sector

Representantes del sector gastronómico de La Plata mantuvieron esta tarde una reunión con el intendente Julio Garro en la que expusieron la crisis que atraviesan en el marco de la pandemia y la necesidad de reabrir los locales al público ajustándose al protocolo aprobado por la Provincia. Mañana el jefe municipal pedirá por su reapertura en un encuentro virtual con el gobernador Axel Kicillof, en el que participarán también otros intendentes bonaerenses.

En el encuentro de hoy, los gastronómicos le propusieron el 7 de septiembre como fecha concreta para el retorno de la atención al público en bares, restos y cervecerías. "Ya no aguantamos más", sostienen tras más de cinco meses en los que, en el mejor de los casos, los locales permanecieron a puertas cerradas hasta que comenzaron a trabajar con las modalidades de delivery y "para llevar", recuperando apenas entre el 5 y 12 por ciento de la caja según cada caso. En el peor caso, que no son pocos, se estima el 30 por ciento, tuvieron que bajar las persianas para siempre.

Uno de los puntos fuertes del protocolo que presentó Pulpa (Cámara de Empresarios Gastronómicos de La Plata) a la Municipalidad contempla el "take away plus": la atención al público en terrazas y veredas preservando el distanciamiento de los clientes. Además, se dispone el uso de espacios cerrados con el 50 por ciento de la capacidad.

Otras medidas sanitarias aplicarse serían: "disponibilidad de alcohol en gel en la entrada de los locales y de uso obligatorio para los clientes; mesas con 1,5 metros de distancia entre sí; trabajar con sistemas de turnos y reservas (19, 21 y 22 hs.); cierre de los locales a las 24 hs.; elección y abono del menú mediante sistema QR y medio de pago digital; ocupación total de cada mesa sin superar las 4 personas; exhibición de cartelería referida a las principales medidas preventivas (lavado de manos, distanciamiento, etc.); baños con aprovisionamiento de jabón líquido, sanitizante de manos y papeles secantes descartables; y acceso con toma de temperatura a los clientes, la cual no podrá superar los 37, 5 grados".

Según advierten, el hecho de que la atención al público en los locales continúe vedada llevaría al cierre de más locales y profundizaría la situación del rubro llevándolo a un estado de agonía.

Los gastronómicos platenses, además, están a la espera de que el próximo fin de semana le den el visto bueno para reabrir a los bares y restaurantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si esto finalmente se concreta, entienden que servirá para meter más presión en territorio bonaerense.