Durante la pandemia cayeron las ventas en el 85% de los comercios de la Ciudad

Caracterizado por los propios comerciantes como “el peor año de la historia”, el desplome de la actividad mercantil en la Ciudad ahora tiene cifras que dan cuenta de la proporción de su derrumbe durante la pandemia: el 85 por ciento de los comerciantes aseguró haber sufrido una caída de las ventas durante el segundo trimestre del año respecto al año anterior. En sintonía, entre los meses de abril y junio el desmoronamiento de las ventas fue, en promedio, del 42 por ciento respecto al año anterior.

La radiografía de la hecatombe comercial en La Plata -que ya se tradujo en el cierre definitivo de más de un millar de locales- acaba de trazarla el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la facultad de Ciencias Económicas de la UNLP.

En las primeras tres semanas de agosto el equipo de académicos encuestó a comerciantes de los principales centros comerciales platenses, en una muestra representativa que abarcó rubros comerciales (venta de alimentos; productos informáticos; venta de materiales de construcción; libros, diarios y otros bienes culturales; prendas de vestir ) y de servicios (cines, hoteles, restaurantes, taxis y servicios personales). ¿El resultado? Un detallado informe en el que predominan los números rojos, con estrepitosas caídas interanuales -cines y hoteles a la cabeza-, pérdida de fuentes laborales (abril fue el peor mes) y escasas perspectivas de una potencial recuperación de la actividad en el corto plazo.

Un dato que no se debe soslayar: la pandemia vino a agudizar una crisis que ya lleva dos años y tres meses instalada en el comercio local: la economía local viene en picada desde el primer trimestre de 2018, según se desprende del indicador de actividad económica La Plata (IAELap), también elaborado por la casa de estudios de calle 6. “Las medidas de aislamiento y distanciamiento (ASPO) producto del COVID profundizaron la crisis que ya venía mostrando el comercio platense”, remarca el informe al que accedió EL DIA.

El estudio resalta que la disminución global promedio del 42 por ciento interanual de las ventas se explica, “en gran medida” por el rubro indumentaria, de enorme incidencia en los corredores comerciales platenses. También los denominados Servicios Personales tuvieron un trimestre para el olvido.

Caída EN PICADA

No todos por igual, pero todos los rubros retrocedieron: “Salvo Alimentos (que se retrotrajo 15 por ciento interanual), el resto mostró caídas muy significativas y superiores al promedio”, se detalla. Los más castigados fueron Cines y Hoteles, “el primero con pérdidas totales en las ventas, consecuencia de la imposibilidad de abrir”, señalan, trazando un escenario de ruina. También fue un trimestre pésimo para restaurantes (-40 por ciento), Informática y Comunicaciones (-42 por ciento), Materiales Construcción y durables (-47 por ciento), Textiles y prendas de vestir (-51 por ciento), Libros, Diarios, Música y Deportes (-53 por ciento), Servicios Personales (-73 por ciento).

De los comerciantes consultados, el 73 por ciento afirmó que “el efecto de las restricciones a la circulación de las personas afectó a su negocio muy negativamente”; el 19 por ciento opinó que el impacto fue “negativo pero leve”, mientras que apenas un 7 por ciento dijo que la cuarentena fue positiva para el desarrollo de su negocio.

La crisis, como es de esperar, impactó de lleno en el empleo. “El mes con más pérdida de puestos de trabajo fue abril (-7,8 por ciento). Durante mayo y junio también se registraron disminuciones pero no tan pronunciadas (-1,2 y -2,1 por ciento respectivamente)”, resaltó el informe. Y destacó, a su vez, que “la mayor pérdida de puestos de trabajo fue en los rubros de textiles y prendas de vestir. Gran parte de los demás rubros no perdieron puestos de trabajo adicionales durante el trimestre”. Pese a todo, “durante julio se verificó un leve incremento en la ocupación laboral (0,8 por ciento)”, en consonancia con la reapertura de más actividades.

¿Y qué pasó con el auxilio oficial al comercio? La encuesta refleja que el 51 por ciento de los comerciantes manifestó que no solicitó ayuda gubernamental. ¿El motivo? “Los comerciantes sabían que no calificaban para solicitarlos, es decir, no cumplían con alguna de las condiciones impuestas por el gobierno para prestar la ayuda”, se aclara.

Entre los que sí la pidieron se corrió distinta suerte: el 40 por ciento directamente no recibió ninguna. “De los que sí pidieron y lograron recibirla -agrega el informe-, el 39 por ciento fue para pago de salarios, el 7 por ciento en forma de reducción de contribuciones patronales, 6 por ciento pudo acceder a créditos a tasa subsidiada”. En tanto que un 8 por ciento logró acceder a más de uno de los beneficios mencionados anteriormente. Gran parte del alivio a los comercios se dio por el lado de los costos, pudiendo renegociar parte de los gastos de alquiler, servicios, pago a proveedores o en algún caso una renegociación salarial”.

Nicolás Picón, magister en finanzas y Coordinador del IAELap sostiene que, pese a todo, “el comercio platense aún da pelea” (ver aparte) y con la incorporación de nuevos canales de venta busca encontrar una salida a lo que caracterizó como una “profunda crisis”.

Precisamente, durante la pandemia y con los canales tradicionales cerrados, “gran parte de los comercios incorporaron canales alternativos como páginas web, redes sociales y atención telefónica”, resalta el informe (ver gráfico). No obstante, distintos comerciantes han dicho a EL DIA que dichas modalidades generan un mínimo porcentaje de las ventas previas a la pandemia y sirven, en general, “para perder menos”.

Mientras la inflación, la baja demanda, las tarifas de los servicios públicos y la presión impositiva están al tope de los problemas macroeconómicos señalados, las expectativas empresariales siguen de capa caída: “Para el tercer trimestre el 51 por ciento de los empresarios platenses esperan que sus ventas disminuyan; 30 por ciento que no varíen y 19 por ciento que aumenten”.

De allí que, ante un escenario de incertidumbre, predomine la cautela para invertir: “El 64 por ciento de los negocios encuestados manifiesta que no realizará nuevas inversiones ” en el tercer trimestre y un 33 por ciento afirma que “disminuirá dicho monto”. No es raro, entonces, que solo el 1 por ciento de los comercios esté proyectando aumentar la dotación de personal y el 8 por ciento advierta que va a reducirla.