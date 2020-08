Ex jugador de Boca escrachado en las redes por su novia

El ex jugador de Boca, actualmente en el Cágliari de Italia, Nahitan Nandez fue escrachado en las redes sociales por su novia a partir de una supuesta mentira del futbolista que provocó la ira de su pareja.

Los medios que se han ocupado del tema destacaron que Nahitan Nandez y su novia Sarah García, con quien tiene dos hijos, estarían atravesando un momento de impasse en la relación.

La propia mujer así lo hizo saber en sus cuentas de las redes sociales Twitter e Instagram. "Al baile con unas nenas", escribió tras no tolerar una supuesta mentira del futbolista uruguayo.

En ese sentido, el sitio BolaVip dio a conocer las capturas de las publicaciones de Sarah García, quien tiene su cuenta de Twitter protegida (@SaruuGarcía). "Mi novio me hizo videollamada que se estaba acostando a dormir y a la media hora estaba en el baile con unas nenas. So vo flash (sic)", fue el comienzo de una catarata de tuits.

"Y yo en casa dándole la teta a Tian y haciéndole unos fideos a Matilda. Una bien para cuandoooooo?", continuó la influencer, empresaria y actriz uruguaya.

En otro de los tuits que capturó el portal digital Bolavip (ella tiene sus tuits protegidos), la empresaria escribió: "1 se perdona, 2 también, 3 queda ahí con bronca pero hay que ser adultos tenemos una familia, 4 ya no te banco, 5 me caes mal, 6 me cansaste, 7 me perdiste".

Para terminar, remató: "A veces de tanto que tenemos no sabemos valorar y queremos más y más. Qué pena Mabel hasta acá llegué”.