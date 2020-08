Estudiantes festeja sus 115 años de vida en un contexto especial

En un año tan particular como el presente, que por las alteraciones causadas por el Covid-19, que no fueron pocas, modificó en particular todo lo que tenga que ver con el fútbol, el club Estudiantes celebrará hoy el aniversario número 115 de su fundación en términos similares a los que utilizó para recordar cada gran episodio de su larga historia. Las redes sociales, que seguro cruzarán mensajes a todo nivel, plagados de matices, servirán como vía principal de intercambio para la gran familia Pincharrata que no podrá ser parte de festejos como los organizados en los años anteriores.

Imposible repetir la fiesta popular de los 113 años en 2018, cuando el predio deportivo de City Bell que hizo realidad Mariano Mangano fue epicentro de un locro solidario, a beneficio de la Fundación Ludovica del Hospital de Niños de La Plata, que se extendió a lo largo de una jornada con múltiples espectáculos y presencias, como la de Alejandro Sabella, y también descartada la idea de organizar un encuentro con las características del que se desplegó con motivo del aniversario 114 en 2019, cuando también el Country Club fue eje de una gran fiesta popular que nucleó a las distintas disciplinas deportivas, filiales, agrupaciones y grupos que trabajan en los diferentes ámbitos de la institución.

La pandemia que en marzo hizo bajar abruptamente el telón de la Copa Superliga cuando Estudiantes ni siquiera pudo debutar, ya que el partido que le correspondía disputar contra Defensa y Justicia se postergó a pedido del club de Florencio Varela, determinó una larga serie de cambios que a la dirigencia del Pincha ni siquiera permitieron imaginar un festejo de cumpleaños diferente al descripto, a partir de mensajes por intermedio de las redes sociales que permitirán situaciones y reencuentros imaginados, en algunos casos, y no tanto, en otros, porque este tipo de acontecimientos siempre llegan con sorpresas.

Una historia, esta de Estudiantes, que hoy llega a los 115 años de vida, que comenzó a desarrollarse el 4 de agosto de 1905, cuando el club nació por el entusiasmo de un grupo de jóvenes que comenzó a soñar con algo distinto a partir de una reunión organizada en una zapatería ubicada sobre la calle 7 y su intersección con la calle 58, una vez terminado el horario laboral.

El objetivo era darle vida a una institución que le diera lugar al fútbol, deporte que no era sostenido por aquellos tiempos en la ciudad, y así nació el Club Estudiantes de La Plata, el cual en algún tiempo fue Atlético y otro año fue de Eva Perón.

Desde 1906 que Estudiantes practica el fútbol de manera regular y desde entonces logró un título en la era amateur, dos Copas no regulares, cinco campeonatos locales, cuatro Copas Libertadores, la Intercontinental y la Copa Interamericana. Además de hacer base en 57 y 1, radicarse en la sede social de la calle 53 y expandirse en City Bell con su visionario Country Club, desarrolló a lo largo de su historia casi todas las disciplinas, algunas con gran suceso.

Esta rica historia desemboca en un año 2020 tan particular por las referidas cuestiones que tienen que ver con una pandemia, aunque más allá de las lógicas restricciones ligadas a reuniones de todo tipo, en lo que a Estudiantes se refiere, la celebración de un nuevo aniversario lo sorprende en una actualidad plagada de proyectos que en lo futbolístico, y con el reestructurado estadio de 57 y 1 como un verdadero símbolo de progreso, están direccionados a una especie de volver a empezar con el propósito de subir el escalón que le permitiría ponerse a la altura de los clubes que por estos días imponen condiciones.

Con Leandro Desábato al mando, y tras un año que pasará sin dejar mucho más que el largo paréntesis a raíz del coronavirus, y una lógica profunda crisis económica, el plantel albirrojo transita una etapa de recambio, necesaria para poder ganar impulso y recuperar el protagonismo que, por un lado, le permita competir con todas las posibilidades en el ámbito local, y por otra parte, ganar el derecho, como tantas veces, a representar al país en el plano continental.

Han pasado entonces ya 115 años desde que aquel grupo de jóvenes reunido en una zapatería del centro de la ciudad se empeñó en darle al fútbol un espacio preferencial, y con el peso de la razón que el transcurrir del tiempo les dio, Estudiantes como club, no sólo mantiene intacto el sueño, sino que con argumentos sólidos va por más, también en lo vinculado con todas las áreas que como institución tiene incorporadas en su día a día.