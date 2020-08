El futbolista que confesó que probará suerte en un violento deporte

Enorme sorpresa causaron en el Real Madrid las afirmaciones que acaba de formular Karim Benzema y que tienen que ver con su futuro.

El goleador francés, de 32 años, reveló que tras su retiro del fútbol probará suerte en un violento deporte.

Todo comenzó cuando, en las últimas horas, Benzemas publicó un nuevo video en su canal de Youtube y en esta ocasión optó por responder preguntas que le enviaron algunos de sus amigos.

Las crónicas al respecto destacan que el francés aprovechó el video para que sus fans conozcan más sobre su personalidad y sobre lo que suele hacer fuera de los campos de fútbol.

En este marco, Fouad Ezbiri, campeón del mundo de kick boxing, le preguntó si le gustaría probar suerte en el combate más adelante, teniendo en cuenta que su carrera como futbolista está cerca de terminar: "Sí, es verdad que me gusta entrenar el boxeo y lo he hecho mucho contigo. Me gustaría prepararme seis meses y luego si crees que puedo estar preparado para un combate, claro".