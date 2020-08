Se prolongan los problemas con el home banking y las colas "eternas" en los bancos

Desde el comienzo de la semana realizar trámites por el servicio de home banking que ofrecen las entidades bancarias se ha convertido en una pesadilla debido al colapso de las páginas que impide operar a través de ellas, al tiempo que tampoco cesan en los bancos las quejas de los usuarios por las enormes colas para realizar los distintos trámites.

Según comunicaron las entidades bancarias, estos problemas que los usuarios expresan a partir de no poder ingresar a sus cuentas para pagar servicios, realizar consultas y llevar a cabo otras operaciones, se deben a que los servicios se saturan debido a la cantidad de clientes que llevan a cabo operaciones de tipo cambiario, básicamente con la compra de dólares con el tope mensual de $200 que se ha estipulado.

En La Plata las quejas se concentran más que nada entre los clientes del Banco Provincia, quienes tomaron las redes sociales para realizar sus descargos por los inconvenientes. También en la central del banco provincial era escenario de enormes colas de usuarios que se agolpaban y se amontonaban, en medio de la pandemia, en procura de ser atendidos tras la larga espera.

"Qué pasa con el homebanking del @bancoprovincia, hace 3 dias que no funciona como corresponde", escribió la usuaria @cecilia_choque. En la misma sintonía se expresó otra usuaria de Twitter @Yomara73640450: "Pueden investigar por qué no funcionan -desde hace varios días- las páginas del Homebanking del Banco Provincia de Buenos Aires???". "@bancoprovincia @BPResponde un desastre su homebanking y la pagina de turnos, 2 horas intentando sin conseguir resultado", escribió @Maron_38.

Las quejas se sucedían también con otras entidades bancarias y los usuarios no escatimaron a la hora de expresar la bronca. "Hay alguna forma que @ICBCArgentina me responda un reclamo por cargos de renovación de una tarjeta que me dieron en promoción SIN cargos de renovación y que NO UTILICÉ?? Telefono imposible y en homebanking nada de nada", posteó @silahora. "Qué pasa @bbva_argentina que no logro iniciar sesión en mi #homebanking ???", comentó @diegoarg2010. "@bindARG hagan funcionar las actualizaciones de saldos de los montos consolidados de FCI en el homebanking. Un desastre hace 3 días que no se actualizan los montos!!!", manifestó @Cyclamoon.

