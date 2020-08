El diálogo entre Lanata y Pergolini contra la ley de teletrabajo

Mario Pergolini se convirtió en tendencia luego de expresar su opinión contra la ley de teletrabajo que se trató en el Congreso. El empresario explicó por qué considera que no se habló con “los jugadores que intervienen en esto”.

“Estan legislando mal. Tengo 56 y entiendo que es una cosa política. Pero ¿por qué nos tenemos que comer todos los goles nosotros?“, aseguró Pergolini en su conversación con Jorge Lanata en radio Mitre.

Durante la conversación, Lanata planteó el problema de la reversibilidad que prevé la nueva ley: un empleado que se encuentra bajo el régimen de teletrabajo puede considerarse despedido si la compañía para la cual presta servicios se opone a que regrese a sus tareas presenciales.

Pergolini asintió: explicó que durante la pandemia muchas firmas prefirieron achicarse y recortar gastos que destinaban al alquiler de inmuebles a cambio de evitar despidos o suspensiones. Si se aplicara la nueva ley, muchas de esas compañías quedarían en una situación muy compleja.

“Ustedes son unos imbéciles. En serio, son un grupo de imbéciles. Ya a esta altura creo que son hijos de p… en lugar de imbéciles. La verdad: hacen todo lo posible para que la gente no dé trabajo”, dijo el conductor el pasado viernes. Este miércoles sus palabras se convirtieron en tendencia en redes sociales.

“Lo que me molesta es que el Congreso saque una ley que nadie pedía y que nunca llame a los sectores a los que afecta“, consideró Pergolini, quien aceptó haberse exaltado “un poco”. “Entiendo que les dije hijos de p… y no debería haberlo hecho. Pero no entienden el sentido ni lo que puede aportar. Si la legislás mal y no consultás a los jugadores que intervienen en esto, estás legislando mal”, reiteró el empresario.

Para Pergolini, “el teletrabajo es la oportunidad de trabajar desde tu casa. Si seguís legislando con pensamiento de los 60 o los 70 no estás dando mas trabajo, estás diciendo que es algo tan engorroso que no se va a poder hacer”.

“Podríamos estar dando mas trabajo y optimizando costos. Nosotros no vamos a ser un país industrial, no sigamos pensando en eso. Probemos con la tecnología. Tenemos la capacidad, la rapidez y una formación intelectual que nos puede permitir hacerlo. No digo que no legislen, digo que legislen bien. Podemos legislar con los derechos bien armados”, manifestó Pergolini.

“Acá las reglas del juego van cambiando para mal. Se hacen muchas leyes porque sí. El Congreso legisla a tiempos políticos y eso podríamos empezar a limitarlo“, concluyó el periodista.