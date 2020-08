Luis Ventura: “No es la salud contra la economía, es la salud contra el hambre”

La pandemia COVID y la cuarentena siguen atravesando la programación de la televisión nacional. En este sentido, ayer en “Fantino a la tarde” (América), se dio un debate en relación a esta temática obligada y terminó con Luis Ventura haciendo una profunda reflexión.

“Hay desesperación económica ya… La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a arriesgar si la vacuna viene el año que viene? Si tenemos un añito, todo el verano y todo el invierno que viene. ¿Cuánto estás dispuesto arriesgar en tu casa o salir?”, fue la introducción de Fantino que derivó en la intervención de Ventura.

“El tema es que no es la salud contra la economía, es la salud contra el hambre”, manifestó el periodista de espectáculos.

Con lágrimas en los ojos, el también presidente de Aptra reveló una situación familiar: “Hay héroes que no cobran. Como mi hijo. Va a atender puntos vulnerables y les da de comer a la gente. No tiene ninguna obligación y nadie le paga ni un mango. ¿Pero sabés por qué va? ¡Porque tiene esto! (Se golpeó el pecho). Quiere a su patria, a su gente y a su pueblo. Yo le digo que no tiene que ir”. Y agregó: “Tiene una edad, una familia y la ha formado. Pero el tipo va. Y va a laburar. Todos los días. Se poner barbijo, alcohol en gel, desinfecta el coche. Y no tiene por qué ir, pero va por amor”.

Visiblemente emocionado, el periodista se manifestó con contundencia: “Está todo bárbaro, quedate en tu casa pero: no tenés nada en la heladera, no tenés para morfar, no te entra un sope, ves cómo se mueren de hambre, ¿te quedás ahí esperando la vacuna?”.