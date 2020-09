"Sos muy irrespetuoso", "Bancate el ida y vuelta": Nai Awada y Brancatelli se dijeron de todo

Naiara Awada y Diego Brancatelli mantuvieron un fuerte cruce en el programa Intratables. La actriz, sobrina de la ex primera dama Juliana Awada, estaba participando como invitada en el ciclo en el que el también funcionario de Pilar es panelista cuando tuvo lugar un inesperado pico de tensión.

El cruce se desencadenó luego de que el periodista cuestionara el discurso de Awada que venía hablando sobre las dificultades económicas que atraviesa a raíz de la pandemia.

"¿Cómo se nos ocurre pensar sacarle plata a la gente que está tan golpeada?", se preguntó Awada al tiempo que advirtió que "Hace cinco meses que no cobro un sueldo. Es fácil para muchos periodistas estar sentados y decir: 'Quedate en casa, pagá los impuestos'. Decir todas esas cosas mientras uno está sin cobrar nada".

"Hay emprendedores y empresas que están devastadas. Entonces necesitamos personas que ayuden, no que te quieran seguir sacando. Bastante nos chorearon ya durante tantos años para encima seguir poniendo impuestos. Yo no pagaría nada", se quejó al tiempo que agradeció que no pasa necesidades gracias a la generosidad de su familia aunque señaló que no está pagando impuestos.

Brancatelli, quien eligió chicanear a la entrevistada, sostuvo: "Lo peligroso de cuando se comunica una información falsa es que después salen las Nai por los barrios a repetir algo que no existe. Se 'awadiza'. Ella va al almacén, el almacenero la escucha y luego va a su casa, se lo dice a su mujer, ella va la verdulería y repite lo mismo”, detalló quien también es funcionario en el partido de Pilar.

"Me parece que vos tenés un problema con mi apellido, Diego. No me subestimes con 'awadicen'", lo interpeló Awada y retrucó: "Yo trabajé acá, ¿te acordás? Y tenías un problema conmigo personal, porque como todos los kirchneristas no te bancás que yo tenga el apellido que tengo y que tenga una opinión distinta a la tuya. Sos muy irrespetuoso desde el día que te conocí".

La respuesta de Brancatelli no se hizo esperar y lanzó: "Tengamos un poco de sentido del humor. Bancate el ida y vuelta si te gusta discutir". La respuesta de la joven fue contundente: "No, con vos no lo tengo. No me das mucha risa".