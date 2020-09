Caravana de las maestras jardineras a Gobernación: "Pedimos un salvavidas"

En el marco de una movida a nivel nacional, un importante grupo de maestras jardineras de nuestra ciudad y otros distritos bonaerenses realizaron una caravana por las calles platenses por la grave situación que atraviesa el sector en medio de la pandemia. Es por eso que en autos y cumpliendo con los protocolos de distanciamiento social para aquellos que se movilizaron de a pie, se concentraron frente a la Gobernación para hacer oír su reclamo.

"Para defender a nuestras instituciones y el derecho de los niños a la educación y al cuidado", rezaba uno de puntos que motivó la movida, mientras que otro aseguraba: "Para que se subsidie y/o sostenga económicamente nuestro sector declarado el 4/8/2020 en el Congreso por unanimidad, como sector esencial de la economía del cuidado y la educación de la primera infancia".

Desde el sector advierten que sin apertura y sin subsidios "estamos condenados al cierre definitivo de las instituciones". Aseguran que a la fecha ya han cerrado más de 500 en el país.

"Es la segunda marcha federal que hacemos. Pedimos un subsidio o ayuda económica para los jardines", precisó María Florencia Botes, una de las manifestantes apostadas en 6 entre 51 y 53. Además explicó que "si bien el ATP nos ayudó no todas las docentes lo recibieron. Ya se hace insostenible la situación porque la ayuda de los padres va cayendo y es entendible".

Al mismo tiempo explicó que "no podemos sostenernos más porque hay que pagar alquileres y cargas sociales. También estamos expuestas a cualquier juicio que nos hagan las docentes por no poder pagarles. Estamos al borde de la quiebra, sacando préstamos y deudas. Pedimos una ayuda del Gobierno, un salvavidas". Por último contó que no fueron recibidas en gobernación pero que "una persona de seguridad nos recibió el petitorio que les trajimos".