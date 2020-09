“La reforma judicial no es un tema para ser discutido en medio de esta crisis”

El diputado por Consenso Federal (lavagnismo) Jorge Sarghini volvió a cuestionar el impulso desde el gobierno nacional a la reforma judicial en medio de la pandemia: “A mi criterio no tiene ninguna urgencia, no es un tema para ser discutido en el medio de esta crisis. No están dadas las condiciones para dar ese debate. Entre sus argumentos en contra del avance oficial en el Congreso, advirtió: “No pareciera que ese proyecto que ha votado el oficialismo en el Senado, que no es el mismo que ingresó y ni siquiera el que se debatió, porque se terminó votando con modificaciones de última hora”.

De todos modos, el legislador oriundo de nuestra ciudad, dijo que la estrategia de no dar quórum, no es buena. “Implica que se posterga el tratamiento y la ley hasta el período de sesiones 2021, la media sanción sigue teniendo vigencia. Bueno, si podemos juntar 129 votos también se puede tratar, se puede votar en contra”. Luego contó, en una entrevista al matutino Clarín, que “nosotros hemos sido en algunas redes hasta escrachados, a mí no me gusta esta práctica, la rechazo. Poniendo las caras, los nombres, de los legisladores de las minorías, de bloques más chicos, diciendo está en sus manos no dar quórum”.

Aseguró que la “grieta” política sigue viva y hasta cree que “en los últimos 2 meses se ha ido apoderando de la agenda política argentina. Y hasta llegó con fuerza, inclusive al Congreso de la Nación”.

Opinó que “en los últimos 10 años hubo estancamiento con los dos últimos de recesión, de caída, a eso se le suma el golpe de gracia que trae la propia pandemia. Si algo no hay que hacer para empezar a generar las condiciones para la salida de esto, es agudizar la grieta”.

Entre las discusiones que se viene, y que hay que priorizar, Sarghini mencionó el Presupuesto para el año que viene: “Yo creo que lo más importante. No porque necesite ser tratado con urgencia, pero sí porque entiendo que va a ser la primer señal que vamos a tener sobre el rumbo económico del Gobierno. No nos olvidemos que cuando llegó, postergó el anuncio de su programa económico a la espera de la resolución del tema de la deuda. Luego vino la pandemia, y la negociación de la deuda también se demoró”.

En ese sentido, advirtió: “creo que es absolutamente necesario, ir generando las condiciones para la pos pandemia y dando lineamientos claros”.

Finalmente dijo que “está claro que el nivel de presión tributaria es elevadísimo. Y está claro, por otro lado, que el Estado es ineficiente, a la hora de devolver en bienes públicos o en regulaciones, lo que quita del sector privado con esa presión tributaria altísima. Yo creo que hay un tema que se aborda poco, que a la hora de instrumentar políticas en la pandemia quedó muy en descubierto, que es a lo que hay que encontrarle una solución, en ese marco pongo la propuesta laboral de Roberto Lavagna. Es que es imposible que esa ecuación se resuelva bien con el terrible grado de informalidad”.