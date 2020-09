IOMA: negociaciones truncas y los afiliados desamparados

La situación de los afiliados al Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) no mejora. Desde ayer tienen que atenderse con los médicos de la Ciudad como particulares, a pesar de los aportes mensuales obligatorios que hacen a través de sus haberes o el pago de cuotas como afiliados voluntarios. El conflicto con la Agremiación Médica Platense (AMP) no encuentra un rumbo, tras 60 días de negociaciones: el Instituto y la Defensoría del Pueblo bonaerense intimaron a los profesionales de la salud bajo amenaza de ir a la Justicia en caso de no cumplir con la cobertura médica. Para la AMP ya “no existe convenio vigente”.

El presidente del IOMA, Homero Giles, ratificó que el convenio “está vigente” hasta diciembre y consideró que “la medida de los médicos fue inoportuna”. Desde la obra social explicaron que se dio de baja la resolución por la que había prescindido de aquel convenio, de modo que “en ningún momento se cayó el contrato”.

“Lo que termina es un plazo de negociación”, dijo Giles. Ayer a la tarde hubo una reunión entre las partes, pero no surgió ninguna solución. Para el funcionario, es “incomprensible que los médicos hayan hecho esto”.

Desde la AMP sólo se emitió ayer un breve comunicado de la asesoría legal, en el que se menciona que no está vigente el convenio. El mensaje está dirigido a los médicos y al público en general.

IOMA tiene poco más de 291 mil afiliados en La Plata, “casi 250 mil consultas al mes y un convenio que por mes le paga a la AMP 130 millones de pesos, que garantiza el acceso a la salud de todo lo que tiene que cubrir por Programa Médico Obligatorio (PMO), por leyes nacionales y provinciales y aún muchísimo más, que es todo lo que autoriza el Directorio por afuera de la normativa y con justificativo médico”, remarcan en la obra social.

Ayer a la mañana, un grupo de afiliados volvió a protestar ante la sede central de IOMA en 46 entre 12 y 13 y uno de los manifestantes se encadenó. Todos pidieron que se garantice la cobertura médica, “más aún en tiempo de pandemia”.

Además se resaltó que los sistemas en los que se cargan los bonos “son online y dependen de IOMA”, por lo que “el médico puede entrar en el momento que quiera y cargarlo. Ellos lo saben y es su decisión atender o no hacerlo, pero nosotros vamos a actuar porque la normativa sigue vigente, tal como lo puso de manifiesto la Defensoría del Pueblo”.

Precisamente, desde la Defensoría del Pueblo ayer a la mañana presentaron una nota dirigida al presidente de la AMP en la que se intima, “bajo apercibimiento de iniciar las acciones jurídicas correspondientes, a no interrumpir la cobertura prestacional de las y los afiliados del IOMA”. También remarcan que ninguna de las partes expresó la voluntad fehaciente de hacer uso de la cláusula para cortar el vínculo.

Según pudo saber este diario, dos cuestiones centrales son los que separan las aguas: honorarios y prácticas. Los médicos piden 25 por ciento de aumento, y desde IOMA se ofreció una combinación de porcentajes que no llegarían a satisfacer la demanda de los profesionales de la salud. Entre ellas un “aumento del 16 por ciento para las consultas, el reconocimiento de la jerarquización (la categoría J) y un incremento diferenciado de las practicas de entre el 8 y el 32 por ciento; un aumento del 100 por ciento para honorarios de profesionales de Unidad de Terapia Intensiva (UTI); y el pago como compensación por la exposición de profesionales al COVID-19 de un retroactivo para los meses de abril, mayo y junio de 2020”.

A su vez, desde la Mesa de Enlace –que incluye a la AMP, sociedades científicas, asociaciones profesionales y el colegio de Médicos Distrito 1- se pidió un listado de prácticas para incorporar a un nuevo nomenclador y dejar atrás los trámites de excepción. Reclaman que “se categoricen todas las prácticas que no lo están hasta el momento, como las de atención en unidades cerradas (terapia intensiva, unidad coronaria, neonatología, terapia intensiva pediátrica) y procedimientos de prevención y diagnóstico (estudios endoscópicos, de imágenes e intervenciones de alta capacitación, entre otros.

Desde IOMA entienden que “hay prácticas que son innecesarias y hay que ver caso por caso”. Por ejemplo, puntualizan, hay cerca de medio centenar que son de un costo muy elevado que ninguna obra social las tiene nomencladas”. Lo que se ofreció desde la obra social fue “incorporar 30 nuevas prácticas a un procedimiento de excepción abreviado con autorización previa online por parte de los profesionales médicos”

El instituto aclaró anoche que “atento a la decisión de la AMP de cobrar a las afiliadas y afiliados la consulta médica como particular, IOMA solicita a quienes hayan tenido que abonar, presentar la factura en la delegación en las que se realizan las gestiones habituales. El convenio se encuentra en vigencia. Por lo que si el médico cobra la consulta en consultorio está incurriendo en un cobro indebido e IOMA iniciará acciones legales exigiendo a la AMP desista de la resolución de cobrar como particular a las y los afiliados”.

