Con libertad condicional, corrió a su ex pareja con un machete

Un joven de 26 años fue detenido en las últimas horas acusado de amenazar e intentar agredir a su ex pareja en una casa de San Carlos. Los policías de la DDI que fueron a la denuncia llegaron rápido y trabajaron bien, el problema es que la del viernes no fue la primera vez, existe una orden de impedimento de contacto que no evita que el sujeto se acerque a la víctima y ya fue condenado, pero le dieron libertad condicional, confirmaron fuentes oficiales.

El nuevo incidente sucedió el viernes en una casa de 132 bis y 527, donde vive una chica de 24 años que ya denunció varias veces a su pareja por violencia de género y desobediencia.

“Desde el año pasado vive un calvario por varios ataques que le propició este hombre”, dijo un jefe policial, refiriendo que el agresor entró más de una vez “en el domicilio (de la víctima), la golpeó provocándole lesiones graves y amenazó con matarla”.

Uno de esos episodios sucedió, según la misma fuente, el 28 de noviembre del año pasado, cuando la mujer llamó al 911 pidiendo ayuda y los policías que fueron en respuesta la encontraron “ensangrentada y con sus prendas rotas”.

El sujeto seguía dentro de la casa, pese a que para entonces ya existía una orden judicial de impedimento de contacto, “y se negaba a salir. Incluso se puso agresivo con el personal policial y los golpeó”, apuntaron otros voceros, hasta que por fin lo detuvieron.

Oficialmente confirmaron que el joven fue condenado a 2 años, pero resultó beneficiado con la libertad condicional y el hostigamiento hacia la chica continúa.

Según figura en la última denuncia, el viernes se presentó en la casa de la mujer con un machete y la corrió amenazándola de muerte, antes de que lo capturara el personal de la DDI.