El intendente de Hurlingham habló del refuerzo de seguridad para el Conurbano

El Estado nacional invertirá $37.700 millones en equipamiento, personal y tecnología para atacar el delito en la Provincia mediante el Programa de Fortalecimiento de Seguridad para municipios del Gran Buenos Aires

El programa contempla un incremento de 100% de las fuerzas en operativos de seguridad y se construirán 12 unidades carcelarias con 5 mil nuevas plazas y una inversión de 12.800 millones de pesos: dos unidades de 1.000 plazas cada una y 10 alcaldías de 300 lugares cada una.

En este sentido, el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, celebró la medida del Gobierno sobre atacar la inseguridad con este programa que demandará una fuerte inversión de recursos.

“En Hurlingham está complicado como en todo el Gran Buenos Aires desde todo punto de vista, la pandemia, la inseguridad y ahora con esta discusión del tema tierras, que es una deuda de la política argentina el tema habitacional”, reconoció el jefe comunal en diálogo con Un Golpe de Suerte de La Redonda.

Y profundizó acerca del plan de seguridad que se viene: “Vamos a tener varias medidas en este plan como el desembarco de casi 3800 agentes federales, un acuerdo del envío de fondos a la Provincia y de la Provincia a municipios para adquisición de cámaras, alarmas, monitoreo, vehiculos, que es una inversión importante. También habrá 4 mil paradas de colectivos seguros, con botón antipánico, 10 mil nuevos agentes capacitados por 18 meses, no sólo desde lo profesional sino desde lo humano también. Dos cárceles nuevas que van a albergar 1000 detenidos cada una y 10 alcaldías con capacidad para 300 detenidos”

Asimismo remarcó que “se reconoce que hay inseguridad, no la negamos y avanzamos en esto que va a servir de mucho en esta primera etapa para 24 distritos. Son 37.700 millones de pesos y 10 mil millones que se distribuirán en los Municipios, en estos 24 primeros. En Hurlingham nos permitirá cubrir casi el 70 por ciento del distrito. Hay expectativa y compromiso. Hay que trabajar juntos para combatir al delito, desde la organización territorial”.

Respecto a si se incrementó el delito en la región, manifestó que se mantiene igual que antes de la cuarentena pero con más violencia: “Las estadísticas son prácticamente igual que antes de la cuarentena pero hay más violencia. Cuando un gobierno no genera trabajo, no entiende que la pymes es la base de la economía o cuando no entiende la política social hay desequilibrio y esto pasó. Cuando arrancamos con nuestro gobierno vino el coronavirus. Entonces ese desequilibrio y la pandemia, produjo más violencia en el delito. Pero nos estamos ocupando los tres niveles del estado: nacional, provincial y municipios”

Volviendo a la construcción de alcaldías, explicó cómo serán y para qué: “Esto terminaría con los detenidos en las comisarías, y sería de construcción rápida, con un sistema rápido para que estén ubicadas en los primeros diez distritos. No es una cárcel, lo que se hace es la permanencia por todo lo que es la tarea del poder judicial”.

Y comparó esta iniciativa con la rápida resolución en cuanto a la infraestructura de salud: “En 20 días se construyeron 14 hospitales modulares que hoy sirven para que vecinos y vecinas tengan una cama de terapia y un respirador si lo necesitan. Lo dijo el Gobernador, a fines de 2019 había solamente 850 camas de terapia intensiva en la salud pública y hoy hay 1900 y 1300 están ocupadas. Hicimos lo que corresponde, ampliar el sistema sanitario y fortalecerlo”.

EL COMERCIO EN HURLINGHAM

Respecto al sacudón que sufrió el ámbito comercial en el distrito que conduce, Zabaleta expresó que: “Tenemos 3500 comercios, entre el 5 y el 8 por ciento cerraron definitivamente y los demás han puesto todo y el Estado los acompañó, en nuestro caso con no cobrar impuestos municipales. Está claro que la pandemia ha significado una complicación sanitaria y también económica pero estoy convencido de que lo que se viene tiene que ver con un Estado que pueda ayudar a cada comerciante que haya visto que sus ahorros se quebraron con una pandemia. En Hurlingham hay 75 pymes que recibieron ATP y créditos a tasa cero y pudimos sostener el empleo. Argentina es el país de latinoamérica que más sostuvo el empleo y lo que viene es lo que hizo el Estado, seguir sosteniendo el empleo y poner en marcha la economía, fortaleciendo el mercado interno, vuelta de consumo y las inversiones que van a venir y más exportaciones. Tengo expectativas y estoy convencido de que vamos a mejorar”.

Por último, sobre la apertura de bares en la ciudad de Buenos Aires, sostuvo que deberían existir más controles: “Tiene que haber más controles, cuando uno toma estas decisiones como hizo la Ciudad, tienen que controlar. Lo que vimos son fotos malisimas y recorren el conurbano y cuando hay más circulación hay más contagios que es lo que estamos viendo en el área metropolitana. Creo que el gobierno de Larreta tiene que controlar mucho más”